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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu hainlerin kafasını koparacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde düzenlenen etkinlikte konuşma yapıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu hainlerin kafasını koparacağız

15 Temmuz 2017 21:59

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları

-Tam bir yıl önce bugün, bu saatlerde ülkemizin pekçok yeriyle birlikte burada, bir ihanet girişimi başlamıştı.

-Tanklarıyla, zırhlı araçlarıyla buraya gelen darbecilerin köprüyü kapatmasıyla, bir süredir anlam verilemeyen hareketlenmenin sebebi ve hedefi artık anlaşıldı.

-Darbeciler köprüyü kapatarak 'kontrol bizde' demek istiyorlardı.Milletimiz anında darbenin arkasında FETÖ olduğunu tespit etmiş ve hemen harekete geçmiştirMilletimiz kullanılan yönteme ve üsluba bakarak, anında bu darbe girişiminin arkasında FETÖ ihanet çetesinin olduğunu tespit etmiş ve hemen harekete geçmiştir.

-En öldürücü silahlar vatandaşlarımıza karşı acımasızca kullanıldı. En küçük bir tereddüt göstermediler. Peki, onların karşısına dikilen vatandaşlarımızın elinde ne vardı? Ellerinde silah mı vardı? Bugün olduğu gibi bayrağı vardı. Belki çok daha etkili bir silah vardı. O silah da imanıydı, imanı!

-Hemen 3-4 metre ilerisine düşen kurşunlara aldırış etmeden yürüyen ve "geri dön öleceksin" diyenlere, şu cevaba bakın, "bugün ölmeyeceğiz de ne zaman öleceğiz" diyen bir millete kim zincir vurabilir.

-Ah, şu köprünün dili olsa da, o geceki kahramanlıkları bir anlatsa...

-15'Temmuz'da darbecilerin saldırısında 250 şehit verdik.Karşlığında Türkiye'nin istikbali kurtarıldı

-Özgürlüğüne, ecdadına, bayrağına, geleceğine, vatanına sahip çıkan milletimin tüm fertlerine teşekkür ediyorum.

-Türk milleti 15 Temmuz'da tarihte her zaman olduğu gibi kutsalı için canını vermekten çekinmeyeceğini göstermiştir

-15 Temmuz ilk değil son saldırı da olmayacaktır. FETÖ'nün PKK'nın DEAŞ'ın arkasında kimlerin olduğunu biliyoruz.Önce bu hainlerin kafasını koparacağız.

-İDAM İÇİN PARLAMENTO'NUN KARAR VERMESİ HALİNDE BEN BU KARARI ONAYLARIM

-Konuşmanın ardından tanklar çekiliyor. Sonra bu Kılıçdaroğlu denen zat, oradan çıkıp Bakırköy'e gidiyor.

-Biz Yenikapı toplantısına bu Kılıçdaroğlu'nu da davet ettik. Bilseydik etmezdik.

-İnsan utanır, bu, 250 şehidimize saygısızlıktır, hakarettir. Bu millete saygısızlıktır, hakarettir. Bunu nasıl söylüyorsun?

-Bu millet senin gibi, ürkek, korkak değil. Bu millette yürek var yürek. O yürek sende yok.

-Bu mücadele ödleklerin mücadelesi değildir, vandalların mücadelesi değildir.

-15 Temmuz kontrolü bir darbe değildi. Ama CHP'nin başındaki kişi kontrollü şekilde başa getirilmiştir.Sen o makama CD ile gelmiş başkansın

-111 bin kişinin kamuyla ilişiği kesildi.

-FETÖ davalarında yavaş yavaş kararlar çıkmaya başladı.Bunların cezasız kalmayacağından emin olunuz


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