Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bu hastaneleri Kılıçdaroğlu için de yaptık'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin 5’inci şehir hastanesi olan Kayseri Şehir Hastanesi açılışı için Kayseri’ye geldi. Önce AK Parti Kayseri Kadın Kolları Konresi’ne ve Cumhuriyet Meydanı’nda yapılan mitinge katılan Erdoğan, ardından Şehir Hastanesi’ne geldi.

Şehir hastanelerinin belediye başkanlığından bu yana hayali olduğunu söyleyen Erdoğan, “Burada yeni bir kampus açıyoruz. Bugüne kadar 4 adet şehir hastanesini hizmete sunduk. İnşallah yılsonuna kadar Ankara, Manisa, Elazığ, Eskişehir şehir hastanelerini de hizmete alacağız. Bu muazzam eserin şehrimize ve bölgemize hayırlı olmasını diliyorum. Fakat biz bu hastaneleri Kılıçdaroğlu için de yaptık. Gelsin ya hu. At denize balık bilmez ise halık bilir. Ben ona diyorum ki, yaptığımız yollardan geç, Osmangazi Köprüsü’nden, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden geç, geçerken de CD’yi koy CD çalara orada dinle. Hele hele Esat Kabaklı’nın ‘Gez Oğlum’u dinlerse başka olur hani Tatlıses diyor ya ‘Afrin’i dolaş Gel’ onu da dinlesin. Hatta Münbiç’i de dolaşsın gelsin” diye konuştu.

Kayseri’de gördüğü coşkunun kendisini memnun ettiğini dile getiren Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

“Gerek burada gördüğüm coşku, gerekse kongremizde şahit olduğumuz birlik ve beraberlik bize umut oldu. Ben 24 Haziran’da Kayseri’nin rekor tazeleyeceğine inanıyorum. Kayseri’ye her gelişimizde farklı bir heyecan yaşıyoruz. Bugün Kayserili ihracatçılarımız Afrika’dan Asya’ya, Avrupa’da Amerika’ya kadar üzerinde Made In Turkey yazan ürünler satıyor aynı zaman da kayak turizmi başta olmak üzere ciddi atılımlar görüyorum. Anadolu artık Erciyes ile övünebilir. Ortadoğu’da ve Akdeniz’de bu ün daha da artıyor.

Alt yapı çalışmalarımızla, yeni gelişmelerimizle Kayseri’nin bu yönünü daha da geliştireceğiz. Şehrimizin cazibesini artıracak, Kayserimizin başarı zincirine yeni bir halka ekleyecek çok önemli bir proje gerçekleştiriyoruz. Ülkem için bu hayalimizin gerçekleşmesi beni mutlu etmeyecek de kimi edecek Burada tedavi görecek hastalarımıza şimdiden acil şifalar diliyorum. Kanuni dedemize diyor, ‘Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, olmaya bir devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi’. Onlar bir salıklı nefesi Devlet-i Aliye-i Osmaniye’ye feda etmeye adeta karşı durmuşlar.”

"Eski Türkiye ile yeni Türkiye arasındaki farkı görüyorsunuz"

“Bin 607 yatak kapasitesi, 467 bin metrekare kapalı alanıyla şu ana kadar açılan şehir hastaneleri arasında en büyüğü” diyen Erdoğan, şunları kaydetti:

“4 ana binası olan hastanemizde 43 ameliyat masası mevcut. Bunun yanında, 10’u erişkin, 10’u çocuk olmak üzere kemik iliği transplantasyon merkezi de var. Bizim inancımızda bir hastalık aynı zamanda imtihandır. Derdi de dermanı da veren Allah’tır. Kayseri Şehir Hastanesi ile bu meşakkatli dönemi hastalarımız ve yakınları için aşmış oluyoruz. Bu kampuste 3 bin 200 kapalı, 200 araçlık açık otoparkın yanı sıra helikopter pisti de bulunuyor. Hastane bünyesinde oluşturulan ve 7/24 hizmet veren çağrı merkezi sağlık alanında bölgenin de ihtiyacını karşılayacak. Çevre illerden gelen kardeşlerimiz tüm sağlık sorunlarını burada giderebilecek. Bu hastane şehrimizi sağlık alanında en st lige taşıyor. Kayseri sadece ihracat ve üretimin başkenti değil, aynı zamanda sağlık turizminin de başkenti olacak. Toplam yatırım bedeli 430 milyon Avro. Bu muhteşem eserin şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. 15 yıl önce eğitim, sağlık, adalet, emniyet üzerine Türkiye’yi yükselteceğimize söz verdik. Bu sütunlardan birini buraya diktik. Son 15 yılın muhasebesini yaptığımızda en başarılı olduğumuz alanın sağlık olduğunu görüyorum. Siz de bu büyük dönüşümü biliyorsunuz, eski Türkiye ile yeni Türkiye arasındaki farkı görüyorsunuz. Bu kalkınma hamlesinin sekteye uğramasına fırsat vermeyin. 24 Haziran’da hepimize büyük görev düşüyor. Kayseri bizi bu yolda hiç yalnız bırakmadı.”

“Yeni Türkiye’den geri dönüş yok”

“Ülkenin geleceği için tek bir taş ortaya koyamayanlar bakıyorsunuz seçimlerde eski sisteme geri dönmek istiyorlar” diyen Erdoğan, “Ancak bilmiyorlar ki eski hal muhal, yeni hal bunlar için izmihlal Türkiye artık geri döndürülemez yola girmiştir. Kriz ya da kaos getiren yapının geri getirilmesi mümkün değildir. Diyorlar ki parlamentoda oyu cumhur ittifakına vermeyeceğiz. Bu fitnecilere 24 Haziran’da cevap vermeye hazır mısınız? Parlamentoda da cumhurbaşkanlığında da oylarımız cumhur ittifakına gidecektir. İnşallah ülkemizin eski düzenle kaybedecek tek anı yoktur. Türkiye bu tür malayani işlerle oyalanmak yerine 2023 hedefleri doğrultusunda hızla ilerlemek, 2071’e hazırlanmak zorundadır. 24 Haziran’da AK Parti’nin kalesi olan Kayseri’ye güveniyorum” şeklinde konuştu.

“O Okmeydanı SSK’yı bilir”

Başbakan Binali Yıldırım da yaptığı konuşmada, CHP lideri Kılıçdaroğlu’na yüklenerek, “Bugün Türkiye’nin her tarafında büyükşehirlerimizde bu hastaneler yapılıyor. Kılıçdaroğlu buralara gelemez. O bir önceki devrin adamı, o Okmeydanı SSK’yı bilir. Şehir hastaneleri dünyanın modern hastaneleridir. İnsan hayatı her şeyden önce gelir. Sağlık olsun demekle olmuyor. Gereğini yapacaksınız, hastane yapacaksınız, doktor yetiştireceksiniz. İşte AK Parti 16 yıldır bunu yapıyor. Sağlıkta değişimi dönüşümü gerçekleştiren AK Parti’dir. Daha önce Mersin, Isparta ve Yozgat’ı açtık, şimdi de Kayseri’yi açıyoruz. Daha sırada var. Bu hastanede 2 milyar 100 milyona mal oldu. Kayseri’ye helal olsun” ifadelerini kullandı.

Açılışa Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım’ın yanı sıra TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Eşref Fakıbaba, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Maliye Bakanı Naci Ağbal, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci katıldı.

Kayseri'nin yanı sıra çevredeki illere ve Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki hastalara da hizmet sunacak bin 607 yataklı hastane, 415 milyon Euro’ya mal oldu. Toplam 466 bin 379 metrekare alana sahip hastane 14 kat, 4 kule ve çok sayıda yüksek katlı binadan oluşuyor. Kayseri Şehir Hastanesi şu ana kadar açılan şehir hastaneleri içerisinde en büyüğü olma özelliğine sahip.

Selma Kara - Muhammed Kısır

