Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bu işin takibindeyim'

Ak Parti'nin 27. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı sonrasında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularına cevap veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan İstanbul Konsolosluğu'nda kaybolduğu iddia edilen gazeteciye ilişkin soru üzerine, “Şuanda İstanbul'da savcılık bu işin takibinde. İşin polisiye takibi var, istihbarat takibi var. Özellikle İstanbul'a giriş çıkışlar inceleniyor. Takipler neticesinde savcılık ne gibi bir karar verecek, biz de onun doğrusu ısrarla beklentisi içindeyiz. Ülkemizde olmuş olması bizim için çok üzücü. Cemal Bey benim çok eski tanıdığım gazeteci. Beklentim hala iyi niyetli. İnşallah o arzu etmediğimiz durum ile karşı karşıya kalmayız. Nişanlısının bu süreç içindeki beklentisi ayrı bir konu. Ben inanıyorum ki bu dünyada özellikle bizim ülkemizde bu tür bir şeyin olması hususunda özgürlüklerin takipçisi olanlar, düşünce hürriyetinden yana olanlar bu işin peşini bırakmayacaklardır. Bende Cumhurbaşkanı olarak bu işin takibindeyim, kovalıyorum. Buradan çıkacak sonuç neyse dünyaya bizler bildireceğiz. Büyükelçiliğe girişler çıkışlar hepsi inceleniyor, takip ediliyor. Havalimanından çıkışlar, gelişler hepsi takipte. Bunların da kontrolünü emniyetimiz, çeşitli birimler kovalıyor” dedi.

“Adalet Bakanlığı bir çalışmayı kendisi yapıyor”

MHP'nin af teklifine ilişkin de Erdoğan, “Adalet Bakanlığı bir çalışmayı kendisi yapıyor. MHP'nin teklifi onların kendisine aittir, o teklifin de şüphesiz ki gerek partimizde, gerek Adalet Bakanlığımızda değerlendirmeye tabi, bizim için masaya yatırılması gereken bir özelliği vardır. Buradan ne kadar istifade ederiz, ne kadarı bize de uygundur, değildir, bunların hepsi bu değerlendirmelerin içinde ele alınacaktır. Ne kadarına katılırız, ne kadarına katılmayız, şüphesiz ki MHP'nin teklifi kendisine aittir. Biz ise AK Parti olarak nasıl bir teklifle bunun karşısına çıkarız, buna ne kadarı ile yaklaşırız bunların hepsi arkadaşlarımızın çalışmasından sonra ortaya çıkacak” diye konuştu.

“Macaristan dönüşü olabilir”

Bahçeli ile görüşüp görüşmeyeceğinin sorulması üzerine Erdoğan, “Macaristan'dan döndükten sonra arkadaşlarımız zaten çalışıyorlar, hukukçu arkadaşlarımızın yaptığı çalışmalar var, kendisinden brifingler alacağız, nasıl bir yaklaşım ortaya koyacağız bunu açıklayacağız. Macaristan dönüşü olabilir” ifadelerini kullandı.

Derya Yetim