Konya programı sonrasında 2 günlük Rize programı için Cumhurbaşkanlığı’na ait özel uçakla bu gece saat 23.25 sıralarında Trabzon’a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzon Havalimanı’nda kendisini karşılamaya gelen Trabzonlular’a Rize’ye hareketi öncesinde seslendi. 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında ilk kez Trabzon’a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan’a otobüs üzerinde beraberindeki bakanlar ve eşi Emine Erdoğan eşlik etti.

Kendisine yoğun sevgi gösterilerinde bulunanlara “Günümüz kutlu, geleceğimiz aydınlık olsun. Konya’dan on binlerin selamını getiriyorum” diye seslenen Erdoğan “Size bugün Konya’dan birliğin beraberliğin selamını getiriyorum. Sizler de aynen Konya’da olduğu gibi 15 Temmuz’daki o ruhun bugün yeni bir dirilişisiniz. Bugüne kadar namazdaki rüku dışında kimseye eğilmedik. Bunun dışında eğilmek bize yaraşmaz, yakışmaz. Bugüne kadar kula kul olmadık, olmayacağız. O Pensilvanya’dakine yakışır” ifadelerini kullandı.

“Parlamentonun verdiği karara demokrasilerde saygı duymak zorundasınız”

Erdoğan, konuşmasında idam cezasına vurgu yaparak “Kardeşlerim diyor ki ‘İdam isteriz’ Ben de diyorum ki bir defa benim 241, 15 Temmuz şehidimi bizim af yetkimiz yoktur. Bu şehidimizin failleri asla affedilemez. Yasalarımızda idam yok, çıkartıldı. Çıkartan neresiydi; parlamento. Bunu yeniden getirebilir. Öyleyse siyasi partilere düşen bunu parlamentoda gündeme almak suretiyle Genel Kurul’a getirmek. Genel Kurul’a getirilir mi ? Genel Kurul’dan geçerse ben bunu onaylarım. Tendürek’te mehmedimi şehit edenleri affedemeyiz. 241 şehidimizin katillerini biz affedemeyiz. 2 bin 194 gazimizi var. Bunların failleri biz affedemeyiz. Bunlar devlete karşı işlenen suçlar değil. Birinci derecede bireylere karşı işlenen suçtur. Onu affetme yetkisi o şehidimin kalanı kim ancak onlar affedebilir. Aynı zamanda bunlar darbe girişiminde bulundu. Bu devlete karşı işlenen bir suçtur. Bunlar bir kere değil 2 kere yargılanmaya mahkum oldular. Şimdi batılılar diyor ki ‘Ama siz idam istiyorsunuz’ Senin anan, baban, kardeşin ölmemiş ki bizim çocuğumuz ölmüş ciğerimiz yanıyor. Eğer parlamento bu kararı verirse parlamentonun verdiği karara demokrasilerde saygı duymak zorundasınız. Her yerde söylüyorum; parlamento bunu gündeme alır ve bu çıkarsa bana düşen geldiği zaman onu onamaktır” diye konuştu.

Konuşmasında Trabzonspor kaşkolu da takan Erdoğan, Trabzonspor'un bu sezon ligde işinin zor olduğunu söyledi. 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında yüklerinin arttığını belirten Erdoğan “15 Temmuz’dan sonra benim ve tüm arkadaşlarımın yükü daha da ağır. Bu millet için yardan da geçeceksin, candan da vazgeçeceksin…O gece bunlar zannettiler ki bizim F 16’larımız var, helikopterlerimiz var, tanklarımız, toplarımız var, bizim silahlarımızı var. Ama bizim de Allahımız var” şeklinde konuştu.

“Türkiye artık size haram olacak”

FETÖ ile mücadelenin sonuna kadar süreceğini ifade eden Erdoğan “Biz kovalayacağız, siz gideceksiniz. Türkiye artık size haram olacak” derken, terörle mücadelenin Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde sürdüğünü hatırlatarak “Bu alçaklar, bu hainler Karadeniz’e sızmaya çalışıyor. Sokmayın onları buraya. Giresun’un uşakları, Ordu’nun uşakları sokmayın onları buraya. Bizim için PKK neyse FETÖ daha beter. DEAŞ öyle. Hepsi ile mücadeleye devam ediyoruz. Gelecekleri varsa görecekleri var” dedi.

Konuşması sırasında Trabzon milletvekili ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu işaret eden Erdoğan “Süleyman Karadeniz uşağı. Süleyman kardeşimle beraber iç güvenlikte önemli adımlar atıyoruz, atmaya devam edeceğiz” diyerek kendisine çalışmalarından ötürü moral verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından helikopterle Rize’nin Güneysu ilçesine hareket etti.

Ersen Küçük - Ozan Köse

