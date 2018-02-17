Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bu milleti parçalamaya muvaffak olamayacaklar'

Erdoğan, partisinin Eskişehir Kongresi öncesi toplanan kalabalığa hitap etti. Konuşmasının bir bölümünde eğitim öğretim hizmetlerine değinen Erdoğan, "Nüfusumuz 81 milyon oldu. Arka arkaya atamalar geliyor. Bizim dönemimizde yapılan atamalar hiçbir dönemde yapılmadı. Bakın 75 kişilik sınıflarda okuduk. Ah kızım ah. 75 kişilik sınıflarda ve şimdi 30 kişilik sınıflar neredeyse yok gibi. Bütün bunlara bu dönemde biz öğretmenlerimizi atayarak yola devam ediyoruz. Şu anda Türkiye genelinde ortalama ne biliyor musunuz? Sınıfların doluluk oranı 23. Nereden nereye. Artık sıralarımızın üzerinde kitaplarımız var mı? Ücretsiz olarak var mı? Biz kitap kırtasiyelerinin önünde sıraya girerdik kitabımızı bulamazdık. Teksir kağıtları ile biz ders okuduk. Nereden nereye geldik. Görevimizi yaptık ve daha iyisini yapacağız" ifadelerini kaydetti.

"BU MİLLETİ PARÇALAMAYA MUAFFAK OLAMAYACAKLAR"

Erdoğan, "Sevgili kardeşlerim bunun yanında tek bayrak, şu bayrağı görüyorsunuz değil mi? Eşi benzeri eyvallah yok. Rengi şehidimizin kanı, hilal bağımsızlığımızın ifadesi, yıldız şehidimizin ta kendisi. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer üstünde ölen varsa vatandır. İşte şehidimizin kanıyla bu topraklar ne oldu? Vatan oldu. Türkiye Cumhuriyeti Devletinden başka devlet tanımıyoruz. Ne diyorlar, paralel devlet. Hale bak, rezilliğe bak. Senin devletin herhalde Pensilvanya. Gelsene. Gelsene vatana. Niye gelemiyorsun? Orada besleme, orada besleme. Arkalarında duranlar da belli. Ama ne demiştik, inlerine gireceğiz. Girdik mi? Girdik. PKK’nın girdik mi? Girdik, giriyor muyuz? Giriyoruz. Gireceğiz. Niye? Bu milletin huzurunu kaçıramazlar. Bu milleti parçalamaya çalıştılar. Bu ümmeti parçalamaya çalıştılar. Muaffak olamayacaklar. Biz biriz, iriyiz, diriyiz. Daha iyi olacağız. Değerli kardeşlerim, 780 bin kilometre kare ile tek vatanız. Ve tek devlet. Bundan taviz vermeyeceğiz. Şimdi bütün bu Rabia ile birlikte hep beraber coşkuyla bir şey söyleyelim. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum" diye konuştu.

Mustafa Kaplan - Barış Gençyılmaz - Oğuzhan Demir - Aydın Sarıoğlu - Enes Tahir Bay