Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bunu yaparsak 2019 seçimlerinde devran farklı döner'

Sincan’daki Harikalar Diyarı’nda düzenlenen AK Parti 16. kuruluş yıl dönümü etkinliklerinde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bundan sonra her 26 Ağustos’ta Malazgirt’te olmak suretiyle 2071’in tohumlarının atılacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "26 Mart 1999'da Üsküdar'daki evimizden Pınarhisar Cezaevi'ne doğru yola çıkarken, bizi bağrına basan milletimizle birlikte, bu şarkı burada bitmez dedik" diyerek, atlatılan nice badirelere rağmen bitmediğini ve Allah'ın izniyle bitmeyeceğini dile getirdi. Erdoğan, "Biz bu yollarda hem dava arkadaşlarımızla hem de milletimizle birlikte yürüdük. AK Partinin hikayesi, bir milletin aşk hikayesidir. AK Parti tüm vatandaşlarımızın gönlüne dokunmuş bir partidir, tüm şehirlerde hizmeti olan, eseri olan bir partidir. 11 milyon üyemiz var, onlara buradan sesleniyorum, 2019'un Mart'ında ve Kasım'ında bunu ikiyle çarpmaya hazır mıyız? Bunu ikiyle çarptığımızda devran başka dönecektir. İnşallah Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Kasım ve Mart 2019'da farklı dönecektir" şeklinde konuştu.



“AK Parti’nin davası binlerce yılık geçmişe sahip”

“Rabbime bana böyle yol arkadaşları, dava arkadaşları, hizmet arkadaşları nasip ettiği için ne kadar hamdetsem azdır” diyerek konuşmasına başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurumsal bir yapı olarak AK Parti’nin kuruluşunun 16. yılını kutladıklarını söyledi. Erdoğan, “Ama AK Parti’nin davası binlerce yılık geçmişe sahip. AK Parti dünyayı güneş gibi aydınlatan yüce bir medeniyetin günümüzdeki sancaktarlığına, hizmetkarlığına talip bir partidir. AK Parti Türk milletinin binlerce yıldır kesintisiz şekilde süren devlet silsilesinin bugünkü adı olan Türkiye Cumhuriyetini yaşatmak için gece gündüz çalışan bir partidir. AK Parti, Sultan Alparslan’ın 26 Ağustos 1071’de kazandığı Malazgirt Zaferi tapusuna sahip olduğumuz Anadolu’yu ilelebet vatanımız, yurdumuz olarak muhafaza etme davasının takipçisi olan bir partidir. AK Parti Anadolu’yu Kudüs’ü işgal etmek üzere yola çıkan haçlı ordusuna adeta mezar eden Sultan Kılıçarslan’ın, bu topraklar üzerinde küçük bir boydan bir cihan devleti kuran Ertuğrul Gazi ve oğlu Osman Gazi’nin, İstanbul’un fethi ile çağ açıp çağ kapatan Fatih Sultan Mehmet Han’ın, güç ile diplomasinin inceliklerini birleştiren Abdülhamit Han’ın, velhasıl ecdadın mirası üzerinde inşa edilen bu ülkeyi büyütme davasını kendi davası olarak kabul etmiş bir partidir. Dava sahibi herkes gibi bizde ülkemizi mamur, milletimizi müreffeh, bölgemizi güvenli, dünyayı huzurlu hale getirmek için çalıştık, çalışıyoruz. Gazi Mustafa Kemal ile başlayan cumhuriyet döneminin de şu anda iddialı bir davası, iddialı bir hareketiyiz. Türkiye’yi 15 yılda üç kat büyütmüş olmamız davamıza layığı ile hizmet ettiğimizin en büyük ispatıdır. Eğitimde, sağlıkta, adalette, emniyette, ulaştırmada, enerjide, toplu konutta, sosyal yardımlarda hayata geçirdiğimiz hizmetlerle hem milletimizin gönlünü kazandık hem de ülkemize çağ atlattık. Üreten, ihraç eden, istihdam ortaya çıkartan, kaliteye yoğunlaşan, teknolojiye önem veren bir ülke olarak küresel rekabette giderek daha iddialı bir hale geliyoruz. 2023 hedeflerimizle bu başarılarımızı taçlandıracak, ardından tüm gücümüzü ve enerjimizi 2053 ve 2071 vizyonlarımıza yoğunlaştıracağız” diye konuştu.

“2071’in tohumlarını atacağız”

26 Ağustos’ta Malazgirt’te olacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Nasıl her yıl 18 Mart Çanakkale diyorsak, bundan sonra her 26 Ağustos’ta Malazgirt’te olmak suretiyle 2071’in tohumlarını atacağız. AK Parti mazi ile ati arasında kurduğu güçlü köprü ile tüm bunların mimarı olan partidir. Sorumluluğumuz büyüktür. Milletimizden aldığımız destekle, hepsinden önemlisi Rabbimizin yardımı ile bu yükün altından kalkacak güce, imkana, kararlılığa, iradeye sahibiz. Yeter ki nereden geldiğimizi, nerede durduğumuzu, nereye gittiğimizi unutmayalım. Biz istikametimizi şaşırmadıktan sonra önümüze çıkartılan engellerin yol açtığı sarsıntıların üstesinden gelmemiz kolay olur. O gurur, kibir var ya, bunları biz ayaklar altına alabiliyorsak, tevazuda toprak gibi olabiliyorsak, Allah’ın izni ile yol açıktır. Rabbim şahsım başta olmak üzere tüm dava arkadaşlarımı sıratı müstakim üzere kılsın. AK Parti her şeyden ve hepimizden önce milletimizin partisidir. Biz bu partiyi milletimizle birlikte kurduk. Milletimizle birlikte büyüttük. Tüm icraatlarımızı milletimizle birlikte hayata geçirdik, tüm saldırıları milletimizle birlikte göğüsledik” şeklinde konuştu.

Hükümet 16 yılda neler yaptı?

AK Parti hükümetinin Türkiye'ye kazandırdıklarına ve getirdiği yeniliklere değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, eğitim, sağlık ve sosyal desteklere değindi. Erdoğan yapılan hizmetleri şu şekilde sıraladı:

"Eğitimde 270 bin yeni derslik yaptık, toplam sayı 591 bin. 561 bin yeni öğretmen atadık, toplam sayıyı 900 bine çıkardık. 108 yeni üniversite açtık, toplam rakam 184, artık üniversitesi olmayan ilimiz yok. Gençlik ve sporda 537 yeni yüksek öğrenim yurdu açtık, toplam sayı 727'ye çıktı. Biz geldiğimizde gençler burs olarak 45 lira alıyordu, şimdi ise 425 TL. Yeni eğitim öğretim yılında sanırım biraz daha artacak, gençler de inanıyorum ki bunun kadir kıymetini bilecekler. Bin 870 yeni spor tesisi yaparak, toplam sayıyı 3 bin 445'e ulaştırdık. Şu anda 27 şehrimize dünya standartlarında 40 büyük stadyum yapıyoruz, bunların 9'u hizmete alındı. Sağlıkta 3 bin 480 yeni hastane ve yataklı tedavi kurumu inşa ederek toplam sayıyı 4 bin 636'ya çıkarttık. 500 bin sağlık çalışanı istihdam ederek, toplam sayıyı 875 bine yükselttik. Şimdi bol miktarda tıp fakültesi açarak doktorlarımızı arttırmak istiyoruz. Bunlar bizden önce olan şeyler değildi, bizden sonra olmaya devam etti ve devam edecek. Hastanelerimizi ambulanslarla destekledik, Isparta'da bir şehir hastanesi kurduk. Bu arada 4 tane şehir hastanesi yapıldı, bu yıl bitmeden 3 tane daha hizmete almayı planlıyoruz, şehir hastaneleri sayısı ilk etapta 30'u bulacak. Ulaştırmada cumhuriyet tarihi boyunca 6 bin 100 kilometre bölünmüş yol yapıldı, biz buna 19 bin 134 kilometre yol ekledik.

Patika yollardan gidiyorduk. Hiç olmayan YHT hattı uzunluğunu bin 213 kilometreye ulaştırdık. 29 yeni havalimanı inşa ettik, artık illa otobüsle gitmeye gerek yok, otobüs fiyatından daha ucuz uçak bileti var. Bunları neden yapıyoruz, çünkü biz bu millete efendi olmaya değil hizmetkar olmaya geldik dedik. Toplu konutta 787 bin yeni konutla, toplam sayıyı 830 bine çıkardık. Orman ve Su İşlerinde 423 yeni baraj yaptık. 1 buçuk milyon hektar arttırdığımız orman varlığı sayesinde toplam orman alanı 22 milyon hektara ulaştı, nereden nereye. Tarımda hükümetlerimiz döneminde verdiğimiz destek 100 milyar lirayı geçti. Şu anda tarımsal hasılada Avrupa'da bir numarayız. Sosyal yardımlar bu yıl 38 milyar liraya ulaştı. Az gelişmiş ülkelere yardımda Amerika bir numara, biz iki numarayız ancak milli gelire oranla açıklarsak Türkiye bir numara. Daha iyi olacak. Şu anda 720 bin engelli kardeşimize destek veriyoruz. Ülkemizde mağdur durumda olup da devletin el uzatmadığı kimseyi bırakmamayı düşünüyoruz. AK Parti'nin 15 yıllık hizmetleri döneminde yaptıkları öylesine uzun bir liste ki, saymaya kalksak bu parktan çıkamayız."

Derya Yetim - İlker Turak - Ömer Çetin - Emre Yüzügüldü