Cumhurbaşkan Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile birlikte helikopterle İnegöl ilçesine geldi. Hacı Sevim Yıldız Mesleki Eğitim Kampusu’na açacak olan Erdoğan, burada halka edecek. 6 bin öğrenci kapasiteli kampus 16 bölümden oluşuyor. Erdoğan’ı Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Bursa Valisi İzzettin Küçük, İnegöl Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve milletvekilleri karşıladı.

Erdoğan İnegöl’den sonra helikopterle Bursa’ya geçerek 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda 1,1 milyar liralık yatırımı hizmete açıp halka hitap edecek. Bursa Valiliği’ni ziyaret edecek olan Erdoğan, akşam ise Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe ile BTSO Başkanı İbrahim Burkay’ın çocuklarının düğününe katılacak