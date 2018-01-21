Diğer
Kategoriler

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bursa'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, helikopterle Bursa'ya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bursada

21 Ocak 2018 14:41

Partisinin Kadın Kolları Kongresi'ne katılacak olan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı taşıyan helikopter, merkez Nilüfer ilçesi Fethiye Spor Sahası'na indi. Eşi Emine Erdoğan ile Bursa'ya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tofaş Kapalı Spor Salonu'ndaki Kadın Kolları Kongresi öncesinde hemen yakındaki Fatih Sultan Mehmet Bulvarı hastane alanında kendisini bekleyen vatandaşlara hitap edecek.
Erdoğan'ın Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Operasyonu ile ilgili önemli mesajlar vermesi bekleniyor. 

Uğur Uslubaş
 

Etiketler: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 10°C

  • Ankara

    Ankara 9°C

  • İzmir

    İzmir 12°C

  • Bursa

    Bursa 10°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç