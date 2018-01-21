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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bursaspor’un stadyumunu inceledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursaspor’un Başakşehir ile oynadığı ve 3-0 mağlup olduğu karşılaşmanın oynandığı sırada helikopter ile havadan stadyumu inceledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bursasporun stadyumunu inceledi

21 Ocak 2018 19:00

Partisinin il kadın kolları kongresi için Bursa'ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kongre sonrasında Fethiye Stadyumu’ndan helikopter ile İstanbul’a hareket etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan ve Bursaspor’un maçlarına ev sahipliği yapan Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nu da havadan inceledi. Bursaspor ile Medipol Başakşehir arasında oynanan Süper Lig 18. hafta mücadelesinin ikinci yarısının sürdüğü sırada helikopter ile bir süre stadyumu izleyen Erdoğan, daha sonra şehirden ayrılarak İstanbul’a geçti. 

 

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