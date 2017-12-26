Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Çad'da, Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi başbaşa görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Çad halkı şarkılar ve dans gösterileriyle karşıladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çad halkı tarafından şarkılar ve dans gösterileriyle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Çad halkı tarafından büyük bir coşku içersinde şarkı ve dans gösterileriyle karşılandı. Çad halkı ellerindeki Türk bayrakları ve Erdoğan posteriyle büyük bir sevgi gösterisinde bulundu.

Erdoğan, Çad'da heyetlerarası görüşmeye katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Çad'da heyetlerarası görüşmeye katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi ile heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi. Görüşmeye Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Maliye Bakanı Naci Ağbal, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan da katıldı.