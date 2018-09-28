Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Can Dündar, ajandır'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarda bulunmak üzere geldiği Berlin'de Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir araya geldi. Merkel ve Erdoğan ikili görüşmenin ardından kameraların karşısına geçerek basın mensupların sorularını yanıtladı. Erdoğan, Can Dündar'a ilişkin soruya, “Türk yargısı bırakılması gerekli olanları zaten tutuksuz yargılanmak üzere de olsa bırakmıştır. Hatta hiç ona gerek kalmadan bırakılması gerekeni de bırakmıştır. Son söylediğiniz kişiye gelince, önce Can Dündar'ın bir ajan olduğunu, devletin sırlarını ifşa etme durumunda olan bir kişi olduğunu ve bunun Türk yargısı tarafından 5 yıl 10 ay mahkum edildiğini biliyorsunuz.

5 yıl 10 aya mahkum olan bir kişi aradaki bir boşluğu fırsat bilerek kaçarak Almanya'ya gelmiştir. Şu anda bu kişi Türk yargısına göre mahkumdur ve 5 yıl 10 ay mahkumiyeti vardır. Ajandır. Devletin sırlarını ifşa etmiştir. Hiçbir ülkede devletlerin sırları ifşa edilmez. İfşa edilmesi suç teşkil eder” yanıtını verdi.

"Bizim böyle bir suçlunun iadesini istemek en doğal hakkımızdır"

Almanya ile suçluların iadesi anlaşmasının yapıldığını hatırlatan Erdoğan, “Bizim böyle bir suçlunun iadesini istemek en doğal hakkımızdır. Biz de böyle bir mahkumiyet kararı kesinleşmiş kişinin iadesini istedik.

Aynı durum Almanya için de geçerli olabilir. Almanya için de bizde böyle biri olsa, Alman burada yargılanmış, mahkum olmuşsa Almanya bizden bunu isteyebilir. Biz de bunu vermek durumundayız. Olayın aslı budur” ifadelerini kullandı.

Aynı soruya Merkel ise “Can Dündar konusunda belli ihtilafların olduğu açık. Kendisinin basın toplantısına katılmayacağına kendi karar vermiştir. Akreditasyon için belli bir hukuki zemin var. İkinci bir sınıf akreditasyon söz konusu değil. Can Dündar katılmama kararı vermiştir" yanıtını verdi.

Merkel: "İstikrarlı Türkiye bizim için önemlidir"

Almanya'ya resmi ziyarette bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çalışma ziyareti kapsamında Almanya Başbakanı Angela Merkel'le bir araya geldi. Heyetler halinde yapılan toplantının ardından, görüşmeler hakkında açıklamada bulunan Merkel, istikrarlı bir Türkiye'nin Almanya için çok önemli olduğunu söyledi.

Merkel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptıkları görüşmelerde başta terör, Suriye, İdlib konusu, göçmen sorunları, Almanya'daki Türkler, basın özgürlüğü ve Türkiye'de tutuklu Almanlar hakkında ve Türkiye'nin AB üyeliği gibi önemli başlıkları mayaya yatırarak görüştüklerini belirtti. Merkel, Türkiye ile birçok konuyu konuştuklarını, her konuda aynı görüşte olmamalarına rağmen önemli mesafe aldıklarını aktardı.

Suriye konusunda Ekim ayının ortasında Türkiye, Almanya, Fransa ve Rusya'nın da olacağı dörtlü bir zirvede bir araya gelerek bölge ile ilgili çalışma yapacaklarını belirten Merkel, Türkiye ile bakanlar seviyesinde de önemli görüşmelerin devam ettiğini vurguladı. Bugünkü görüşmede ele aldıkları konuları yarın sabah yapacakları çalışma kahvaltısında da daha geniş bir şekilde ele alacaklarını söyleyen Merkel, Türkiye ile yapılan görüşmede birçok sahada ilerleme kaydettiklerini belirtti. Mülteciler konusunda AB'nin verdiği sözlerin arkasında olduklarını belirten Merkel, ortaya çıkan bürokratik engellerin aşılması için çalışacaklarını söyledi.