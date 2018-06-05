Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında açıkladı: Şu ana kadar...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak Madenci Anıtı'ndaki mitingde konuştu. On binleri karşısında gören Erdoğan, meydanın kendisine Zonguldak'ın kararlı olduğunu gösterdiğini vurguladı.

Erdoğan, "Zonguldak biz de size yandık. Sizin şu coşkunuza yandık, bizi Allah için sevmenize yandık. Ak saçlılarımızın sefer vakti ettiği dualara yandık. Emeğinizle, alın terinizle yerin metrelerce altında çalışmanıza yandık. Birilerinin sevdamıza kara çalmasına fırsat tanımadık. Zonguldak bizi nasıl Allah için sevmişse biz de sizi karşılıksız sevdik. İnşallah yeni dönemde hiç kimsenin aramıza girmesine müsaade etmeyeceğiz. El ele omuz omuza vererek inşallah Türkiye'yi hedefleriyle buluşturacağız. Bu meydan bana Zonguldak'ın kararlılığını gösteriyor. 24 Haziran'a hazır mıyız? Bu meydan bana 24 Haziran'da destan yazmaya hazırlanan bir Zonguldak olduğunu gösteriyor. Bu meydan bana aydınlık bir geleceğin müjdesini veriyor. 24 Haziran'da güçlü meclis için Cumhurbaşkanlığı'nda şahsımı, meclise AK Parti'yi desteklemeye var mıyız? Rabbim sizi nazarlardan korusun, Zonguldak ve Zonguldaklıları muhafaza etsin. Ülkemiz milletimiz için canlarını dişe takarak madencilerimizi korusun. Güneşin, sıcağın altında hasat toplayan çiftçilerimizi korusun. Evlatlarına helal rızık götürme peşindeki esnaf kardeşimizi korusun. Ülkemizin güvenliği için eli tetikte gözü ufukta nöbet tutan, askerlerimizi polislerimizi korusun. Rabbim genci, yaşlısı, kadını erkeğiyle 80 milyon vatandaşımızın tamamını korusun. Rabbim Türkiye'yi ve Türk Milleti'ni korusun" diye konuştu.

"Zonguldak hep şehitler diyarı olmuştur"

Zonguldak'ın şehitler diyarı olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son 10 gününe girdiğimiz Ramazan'ı Şerif'inizi tebrik ediyorum. Rabbim nasıl bizi Ramazan'ı Şerif'e kavuşturduysa bayrama da öyle kavuştursun. Bu vesile ile maden kazalarında ebediyete uğurladığımız tüm madenci kardeşlerimize Allahtan rahmet niyaz ediyorum. Madencilerimizin ailelerine, geride bıraktıkları eşleri ve yetimlerine de sabırlar diliyorum. Zonguldak hep şehitler diyarı olmuştur. Zonguldaklı aslanlar bir olduğu gibi bu gün de Türkiye'nin istiklali ve istikbali için hep en ön safta yer almışlardır. Zonguldak'ın Mehmetçikleri sınır içi ve dışında eli kanlı canilere göz açtırmıyor. Fırat Kalkanı ve Zeytindalı Harekatlarında şehit olan kardeşlerimiz başta olmak üzeri ülkemizin bekası için canlarını feda eden tüm yiğitlere yüce Mevla'dan rahmet diliyorum. Biz şehitleriyle yaşayan şehitlerini baş ta ı eden bir milletiz. Biz şehitlerinin ölmediğine inanan bir medeniyetin temsilcileriyiz. Biz Peygamberlikten sonra en yüksek makamı şehitlik olarak gören bir inancın mensuplarıyız. Onlar bizi görüyor. Allah bize ebedi alemde onlarla haşır neşir olmayı nasip etsin. Şair ediyor şüheda fışkıracak toprağı sıksan şüheda. İstiklal Marşımızda bu yok mu? Biz bu yola böyle koyulduk. İstiklal destanlarını böyle yazdık. İstiklal Marşı böyle yazıldı" diye konuştu.

"Edirne'deki bu teröristi ziyaret edeceğine milletten helallik al"

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin, HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'a ziyaretini eleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şöyle devam etti:

"Edirne'deki teröristi ziyaret etmek suretiyle milletin karşısına çıkan Cumhurbaşkanı adayı olmadık, olmayacağız. Bay Muharrem oradan başlıyor ziyarete. Türbe ziyaret ediyor, vah zavallı vah. Sen Edirne'deki bu teröristi ziyaret edeceğine milletten helallik al. Oradan icazet almanın bir anlamı yok. Sana bir şey de kazandırmaz. Sen zaten bay Kemal'den icazeti zor aldın. Bir de oraya gidiyorsun. Ne işin var orada. Millete gel millete. Biz asla şehitlerimize mahcup olacak bir şey yapmadık. Şehitlerimizin emanetine gözümüz gibi bakarak her türlü ihtiyaçlarını görmenin, gidermenin gayreti içinde olmadık. İnşallah bundan sonra da şehitlerimizin yakınlarına da mahcup olacak hiçbir girişime fırsat vermeyeceğiz. Vatanımızın güvenliği, esenliği ve bekası için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Bölücü terör örgütüne, ne ülkemiz içinde nede hudutlarımız dışında asla nefes aldırmayacağız. Son iki yılda gerçekleştirdiğimiz başarılı operasyonlarla terör örgütünün belini kırdık. Sadece Afrin operasyonlarında 4 bin 497 terörist etkisiz hale getirildi. Şimdi kuzey Irak'ta 446, yurt içinde 443 bu son aylarda Peki Sayın İnce bütün bu operasyonların başındaki bizim kahraman komutanımıza İsmail Metin komutanımıza ne diyor, 'Senin apoletlerini sökeceğim.' Ya benim bu milletim bir defa senin gibi haddini bilmez birisine 24 Haziran'da zaten haddini bildirecek. Sen ne zamandan beri Hitler oldun ya. Türkiye hukuk devleti, Türkiye'de yargı var. Sen önce bunu öğren. Görüyorsunuz değil mi Türkiye'de kimler Cumhurbaşkanı adayı oluyor. Şu CHP'ye bak ya kimi aday yapmış. Zaten bu kendi genel başkanına 'Bir girdin seçilmedin, iki girdin, üç girdin, dört girdin, beş altı, girdin seçilmedin. Seçilmedin' diyor mu? Fakat Bay Kemal de herhâlde ondan kurtulmak için onu buraya sürdü. Ben de diyorum ki sevgili milletim gelin bunların topundan kurtulmak için 24 Haziran'da bunlara bir ders verelim."

"Terörü bu ülkenin gündeminden tamamen kaldırmakta kararlıyız, gerekirse Sincar'a gideceğiz"

Terörün inlerine girdiklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizin içinde ve dışında yüzlerce teröristi milletimiz için tehdit olmaktan çıkarttık. Terörü bu ülkenin gündeminden tamamen kaldırmakta kararlıyız. Bir zamanlar olduğu gibi terörün kapımıza dayanmasını beklemiyoruz. Terör bize gelmeden biz onun kaynağına gidiyoruz. İnlerine gireceğiz inlerine demiştim. Hatırlıyor musunuz? Girdik mi inlerine, şimdi onlar kaçıyor biz kovalıyoruz. Milletimin huzurunu bozamayacaklar. Milletimi, ülkemizi bölemeyecekler. İnşallah terör bizi vurmadan biz onları ininde vuruyoruz. Bak şu anda Suriye Afrin'de, Cerablus'ta şimdi de Kuzey Irak'ta gerekirse Sincar'a gideceğiz. 34 yıldır milletimize musallat edilen bu yılanın kafasını adım adım kopartıyoruz. Kendilerini güvende hissettikleri ne kadar dağ, taş, kamp, şehir varsa hepsini de onların başlarına geçireceğiz. Afrin'den sonra bataklıkları kurutmak için gereken adımları atmaya başladık. 34 yıldır bu ülkenin evlatlarını katletmenin bedelini, elebaşları başta olmak üzere tüm teröristlere ödeteceğiz. Şehitlerimizin, gazilerimizin kanları yerde kalmayacak" diye konuştu.

"Pennsylvania'da şarlatan var ya O ne diyorsa CHP'de aynı şeyleri söylüyor"

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile CHP'nin de aynı şeyleri söylediğini ifade eden Erdoğan, şöyle devam etti:

"O Pennsylvania'da şarlatan var ya. Ona tapan mankurtlardan milletimize ve ülkemize ihanetlerinin hesabını soruyoruz, soracağız. Dikkat edin, O ne diyorsa CHP'de aynı şeyleri söylüyor. Bakıyorsun bir tane bayan var o da aynı şeyi söylüyor. Hiç birbirlerinden farkı yok. Al birini vur ötekine. Teröristlere dünyayı dar etmek için güçlü meclis diyor muyuz? Bu millete ev ülkeye silah doğrultanları pişman etmek için güçlü Türkiye diyor muyuz? Bu kardeşinizi Cumhurbaşkanlığı makamına gönderdiniz. Ama parlamentoda benim partim yoksa oradan bana güç gelmezse oradan biz kanun yapma yetkisine sahip değiliz. Cumhurbaşkanının kanun yapma yetkisi yok. Bu gücü nereden alacak, meclisten alacak. Onunu için de meclise de büyük destek vermemiz gerekiyor. Burada AK Parti'ye damgayı vurmaya hazır mıyız?"