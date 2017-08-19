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Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Cesur' köpek için otobüsten indi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Denizli'de kendisini karşılayan çocuklara oyuncak ve satranç takımı dağıttı. Erdoğan, referandumdan önceki ziyaretinde görüp sevdiği ‘Cesur’ isimli köpeği otobüsten inip tekrar sevdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Cesur köpek için otobüsten indi

19 Ağustos 2017 19:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Cesur' köpek için otobüsten indi - Tıkla İzle

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Denizli Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin kızı Fatma Zeybekci’nin düğün törenine katılmak üzere Denizli’ye geldi. Valilik ziyaretinin ardından toplantıya katılmak üzere Cumhurbaşkanlığı otobüsüne binen Erdoğan, ’Cemilem’ müziği eşliğinde yıl kenarında kendisini karşılayan vatandaşları selamladı, çocuklara oyuncak ve satranç takımı dağıttı.

Vatandaşların isteklerini içeren notları da alan Erdoğan’ın ziyaretinde zaman zaman izdiham yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, referandum sürecinde 24 Mart’ta geldiği Denizli’de Çamlık Caddesi üzerinde 33 yaşındaki Müge Ağkuş Kahraman’ın Retiver cinsi 5 yaşındaki 'Cesur' isimli köpeği görünce otobüsten indi. Kısa süreli köpeğin başını ve sırtını okşayan Erdoğan, Kahraman'ın isteklerini dinledikten sonra otobüse bindi.
Ağkuş, Cesur isimli köpeğin sahibi olduğunu belirterek,” Cumhurbaşkanımız Cesur’u tanıdığı için yeniden sevdi. Aynı yol üzerinde yine burada Cumhurbaşkanımız Cesur’u sevmişti. Cumhurbaşkanımız Cesur’u sevdi ve çok iyi gördüğünü söyledi. Bugün de Cumhurbaşkanımızın geçeceğini bilmiyordum, tesadüf oldu. Çok sevindik” dedi.
Erdoğan ardından Çamlık Açık Hava Tiyatrosu’nda İl Danışma Meclisi Toplantısı’na geçti.

İsa Akar-Harun Erdoğdu
 

Etiketler: cesur, köpek, recep tayyip erdoğan


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