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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Cezayir'e geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayirde

26 Şubat 2018 21:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir'de - Tıkla İzle

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrika turu zirvesinde ilk olarak Cezayir'i ziyaret etti. Erdoğan, havaalanında düzenlenen resmi törende; Cezayir Dışişleri Bakanı Abdelkader Messahel, Posta, Haberleşme ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Houda Imene Feraoun ve Türkiye'nin Cezayir Büyükelçisi Mehmet Poroy tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak da Cezayir'e geldi. 

Etiketler: cezayir, recep tayyip erdoğan

 

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