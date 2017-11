Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'CHP siyasi kadavra haline geldi'

Manisa Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştirilen AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı’nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kuruluşundan bu yana AK Parti Manisa teşkilatında görev yapmış kişilere teşekkürlerini iletti.

"Ne teşkilatta ne de belediyedeki arkadaşlara vefasızlık göstermedik"

İçerdeki ve dışarıdaki şer odaklarına karşı mücadele vermek için seçimlerde en yüksek destek oranlarına ulaşmak için çalışmalar yaptıklarını dile getiren Erdoğan, “Ülkemin gelecek çeyrek asırını, yarım asrını belirleyecek bir seçime hazırlandığımız asla unutmamalıyız. Bunun için kimse kişisel hırslarını kariyer planlarını ak partinin üzerinde tutturmaya hakkı yoktur. Teşkilatlarda ve belediyelerde başlattığımız değişim süreci ülkemize ve milletimize karşı sorumluluklarımız çok daha güçlü yerine getrime amacı taşıyor. Kimse bunu farklı yere çekmesin. Yoksa bizim ne belediye başkanlarımıza ne teşkilatlardaki arkadaşlara vefasızlık gösterme niyetimizi asla yoktur olamaz. Milletimizin beklentilerine cevap vermek için bu değişimi gerçekleştirmek mecburiyetindeyiz. Bu anlayışla görevlerini devreden arkadaşlarımıza teşekkür ederim, görevi devralan arkadaşlarımıza da başarılar dileyerek bu süreci devam ettireceğiz. Bu teşkilatta kimse AK Parti üzerinde değildir, AK Parti de Türkiye üzerinde değildir. ‘Türkiye yeni bir Kurtuluş Savaşı veriyor, geleceğini inşa ediyor’ derken bunarı öylesine değil, yürekten hakikatler olarak ifade ediyoruz.Ülkemiz geçtiğimiz asırda atılım dönemlerinin neredeyse tamamını kaçırdı. Diğer ülkeler sanayi ve teknolojiye yoğunlaşırken biz iç meselelerle boğuşmak zorunda kaldık. Bunun ötesinde öyle hatalar, öyle yanlış tercihler var ki insanların buna ihmal demeye dili varmıyor. Dilimizin ucuna ağır ithamlar geliyor. Dünya ve ülkemizi işte böyle bir dönüm noktasından geçiyor. Bizim geçmişte yaşanan hatalara, tercihlere ithamımız neyse bugün doğrusunu yapmazsak sonraki nesiller de bize inancı o olacaktır. Onun için sorumluluk bilinci ile gece gündüz çalışmak zorundayız” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 5 Ocak 2017’da İzmir Adliyesi’ne PKK terör örgütü tarafında yapılan saldırının katliama dönüşmesini engelleyen Polis Memuru Fethi Sekin’in 44. doğum yıldönümünü de kutlayarak, kendisine rahmet diledi.

“Bu devran böyle devam etmez”

Ortadoğu’da yaşananlara da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

“Bugün Suriye ve Irak’ta oynanan oyunları bozma iradesini güçlü şekilde ortaya koyuyorsa siyasi irade kadar kahramanlarımızın da büyük payı vardır. Ülkemiz terör örgütlerinin batağına çekmek için tezgah üzerine tezgah kuranların anlayamadıkları; biz bu coğrafya üzerindeki her toz zerresini, her taşı biliyoruz. Bin yıldan fazladır biz buradayız. Onların çok paraları, gelişmiş silahları, hiçbir sınırlarını tanımayan hırsları olabilir. Ama bunların etkisi bir yere kadardır. Biz adımlarımızı onların görmedikleri farklı parametlere göre atıyoruz. Biz ferasetle, zengin bir tecrübeyle bakıyoruz. Şu an bölgemiz birinci ve ikinci dünya savaşlarıyla oluşan en kanlı trajik sonuçlarını yaşıyor. Kardeşlerim Suriye’den ırak’a, Yemen’den Libya’ya bu kanlı değişimin bedelini milyonlarca masum insan canlarıyla ödemek zorunda kalıyor. Enkaza dönüşen herşeyin yıkılan her eser medeniyetimizden bir parçayı daha alıp götürüyor. Bombalarla parçalanan bedenlerin batılı ajansların gözünde rakamdan öteye geçemediğini üzülerek görüyoruz. Elbette bu devran böyle devam edemez. Biz bu alçak oyunu bozacağız. Ne pahasına olursa olsun pes etmeyeceğiz, diz çökemeyeceğiz.”

Yaşanan olumsuzluklara rağmen projelerden taviz vermediklerini, çalışmalarını tüm hızıyla sürdürdüklerini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘Her imtihan bir imkandır’ bilinciyle krizleri fırsata çevirecek politikaları hayata geçirdiklerini ve geçirmeye devam edeceklerini ifade etti.

“Bu iş yürek işi yürek kürek işi değil”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu eleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “15 Temmuz Marmaris’ten Türkiye’ye çağrımız yaptığımızda 81 vilayet meydanlara döküldü. Herkes meydanlara dökülürken birileri de nerelere kaçıp sığınacağının hesabını yaptı. Biz Yeşilköy’de havalimanına gelirken, onbinler orada birikmişken ana muhalefetin başındaki zat da oraya inmişti. Ve o zat indiğinde tanklar oradaydı. Tanklar ordayken kendisi adamını gönderiyor, önce gerekli görüşmeler yapılıyor sonra tanklar çekiliyor ve kendisini alacak araba geliyor ve arabaya biniyor. Oradan doğru Bakırköy Belediyesine gidiyor. Belediye başkanının evinde misafir oluyor ve orada televizyonda bütün gelişmeleri izliyor. Ve çayını yudumluyor ve hala bütün o gecenin gelişmelerini arkasında sığınmak suretiyle kendi utanmadan savunma yoluna gidiyor. Bir başka programda diyor ki böyle bir girişimde bulunmaya kalksalar tankların önüne önce ben çıkarım. E hadi çıksaydın, niye kaçtın, millet ordaydın. Millet F-16’ların ardındaydı, tankların önündeydi. Sen nerdeydin. Bakırköy Belediye Başkanı’nın evindeydin. Bu iş yürek işi yürek kürek işi değil” dedi.

“Böyle bir ana muhalefet evlere şenlik”

Kendisine şahsıyla ilgili diktatör söylemlerinde bulunulduğunu hatırlatan Erdoğan, “Şimdi kalkıyorlar bakıyorsunuz şahsımla ilgili diktatör diyor, senin bunları söylemenin hiçbir anlamı yok. Benim milletim bu evladına ne olduğunu çok iyi biliyor. Biz milletimize efendi olmaya değil biz bu millete hizmetkar olmaya geldik, bu yola böyle çıktık. Bu şahıs da yalan üzerine yalan var. 7 Ağustos daveti yaptığım zaman Sayın Bahçeli evet dedi, ana muhalefetin başındaki zat hayır dedi. Daha sonra etrafındakiler bastırdı herhalde, gelmeyi kabul etti. Geldikten sonra da dayanamadı çok fazla, daha sonra kardeşlik barış anlayışından sıyrılıp çekildi. Çünkü bu zatın bu ülkede birlik, kardeşlik, dayanışma anlayışı yok. Böyle bir ana muhalefet evlere şenlik varsın olsun. Ama sizden bir şey istiyorum, ana kademe kadın kolları, gençlik kolları. Ben sizden bir şey istiyorum. Bakınız sadece sloganların partisi olmayacağız, bütün hizmetlerimiz yaptıklarımız, yatırımlarımızı A’dan Z’ye milletimize anlatacağız” ifadelerini kullandı.

“CHP siyasi kadavra haline gelmiştir”

Ana muhalefet koltuğunun gerçek anlamda boş olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bırakın ana muhalefet vasfını, siyasi parti unvanını kaybetti. Mevcut yönetimin gerçekten geldiği yer içler acısı. DHKP-C’den bölücü terör örgüne kadar çiçek atmadıkları, koruyup kollamadıkları hiçbir illegal yapı kalmamıştır. Atatürk partisi iddiasındaki CHP, bugün Pensilvanya’nın partisi haline dönüşmüştür. Bir dönem iktidarın gelmeye yolu vesayet odaklarına emir eri olma, şimdi de Pensilvanya’daki şarlatanın kapıkulunu yapmak zannediyor. Sırf okyanus ötesindeki efendilerine şirin gözükmek için 15 Temmuz’u direnişi dahi sulandırmaktan çekinmiyorlar. Ülkemin FETÖ ile mücadelesinde şuana kadar yapmadık teşkilat bırakmadılar. Ağızlarını her açtıklarında 15 Temmuz için kontrollü darbe diyorlar, millete kurşun sıkanlara ana kuzusu diye sahip çıkıyorlar. Bunun en büyük mirası batık bir SGK, yani eski adıyla SSK, en büyük mahareti de seçim kaybetmek olan bir genel başkan, başka türlü nasıl koltuğunu koruyabilir. Geldiği yeri birilerinin lütfuna, kumpasına borçlu olan Genel Başkan’dan ne beklenir. Sayın Baykal’ın ziyaretine gidiyor ‘aday mısınız’ diye sorduklarında aday değilim diyor, ertesi sabah bir bakıyorsun adaylığını açıklıyor. Akşam başka sabah başka. Bugün CHP siyasetin tükenmiş birmiş bir partisi olarak adeta siyasi kadavra haline gelmiştir. Bunu da böyle bilin. Millete söyleyecek ne tek sözleri, nede lekeye önerecek tek bir projeler vardır. Yalanla siyaset gemisine yürütebileceklerine inanıyorlar. Maalesef hakaret ve küfür CHP’nin siyaset dili olmuştur. Fikrin olmadığı yerde küfür, vizyonun olmadığı yerde hakaret olur. Biz 40 yıllık siyasi hayatımızda bunun mücadelesini veriyoruz. Haksız yere hapse atılmak istendiğimizde, partimizin kapatılması döneminde bile siyasetten hiçbir zaman ümidimizi kesmedik. Siyasetin ahlakını koruduk. Kifayetsizler elinde siyaset kurumunun yıpratılmasına asla müsaade etmedik. Çünkü dün olduğu gibi bugün de siyaset milletimizin en büyük onur kapısıdır. Namık Kemal ‘Zihin fukara olunca akıl ukala olur’ demiş. Bunların da zihin fukaralıkları dillerine vuruyor. Biz onların siyaseti kendi dillerine düşürmelerine asla izin vermeyeceğiz. Atalarımız ‘Sen doğru ol, eğri belasını bulur’ demiş. Bunlara her seçimde milletimizi de gerekli uyarıyı alıyorlar, ama bir türlü akıllarını başlarına toplamıyorlar. AK Parti kadroları olarak siyasi nezaketimizi sonuna kadar koruyacağız” ifadelerini kullandı.