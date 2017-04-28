Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Bezmialem Valide Sultan Camii'nde kıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını kılmak için Dolmabahçe'de bulunan Bezmialem Valide Sultan Camii'ne geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Bilal Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman eşlik etti. Caminin çevresinde polis ekiplerince yoğun güvenlik önlemi alındığı görüldü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazının ardından resmi temaslarda bulunmak üzere Mabeyn Köşkü'ne geçti.



Ufuk Kıvık

