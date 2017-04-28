Diğer
Kategoriler

Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Bezmialem Valide Sultan Camii'nde kıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Dolmabahçe'de bulunan Bezmialem Valide Sultan Camii'nde kıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Bezmialem Valide Sultan Camiinde kıldı

28 Nisan 2017 15:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Bezmialem Valide Sultan Camii'nde kıldı - Tıkla İzle

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını kılmak için Dolmabahçe'de bulunan Bezmialem Valide Sultan Camii'ne geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Bilal Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman eşlik etti. Caminin çevresinde polis ekiplerince yoğun güvenlik önlemi alındığı görüldü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazının ardından resmi temaslarda bulunmak üzere Mabeyn Köşkü'ne geçti.
 

Ufuk Kıvık
 

Etiketler: cumhurbaşkanı erdoğan


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 24°C

  • Ankara

    Ankara 26°C

  • İzmir

    İzmir 29°C

  • Bursa

    Bursa 29°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Erkek, Bayan, Çift Gümüş Alyans Yüzük Modelleri, Söz, Nişan Yüzüğü Çeşitleri ve En Ucuz Gümüş Alyanslar www.takidukkani.com’da

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!