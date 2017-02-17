Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Kahramanmaraş Havaalanı'nda Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, milletvekilleri, AK Parti İl Başkanı Ahmet Özdemir, MHP İl Başkanı Süleyman Öner, CHP İl Başkanı Esat Şengül karşıladı.

Erdoğan sevgi gösterileriyle karşılandı

Erdoğan, cuma namazını kılmak için geldiği Abdülhamid Han Camii'nde sevgi gösterileriyle karşılandı. Namaz çıkışı kendisini bekleyen imam hatip öğrencilerine seslenen Erdoğan, "İmam hatip nesli olarak sizleri karşımda görmek, bir imam hatipli olarak beni de çok çok mutlu ediyor" dedi.

'Hepinizi en güzel üniversitelerde görmek istiyorum'

İmam hatiplilere yıllarca zulmedildiğini, üniversitelerin kapısından geri çevrildiğini ifade eden Erdoğan, "Ama şimdi inşallah böyle bir engel yok. Hepinizi en güzel üniversitelerde görmek istiyorum. Orada başarı destanları yazmanızı istiyorum" şeklinde konuştu.

Camiden ayrıldığı sırada annesiyle yanına gelen 5 yaşındaki Ahmet İribiş adlı çocuğu seven Erdoğan, vatandaşlarla da fotoğraf çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, evinin balkonuna astığı, "Çayımız hazır ede, gel sen de çaya da 'evet' de" yazılı pankart asan Elif Sarıgül isimli vatandaşın davetini de kırmadı.

Sarıgül'ün evinde çay içen Erdoğan, halka hitap etmek üzere Müftülük Meydanı'na hareket etti.