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Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma namazını Manisa’da kıldı

Toplu açılışlar için Manisa’ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını Manisa Valiliği karşısında bulunan tarihi Hatuniye Camii'nde kıldı.


24 Şubat 2017 14:52

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Manisa’da yapımı tamamlanan ve açılışa hazır hale gelen, değeri yaklaşık 219 milyon 407 bin lira olan 70 tesisin açılışını yapmak üzere geldiği Manisa’da Cuma namazını tarihi Hatuniye Camii'nde kıldı.

Helikopterle Manisa 19 Mayıs Stadyumu'na inen ve otobüsle Cumhuriyet Caddesi üzerinden yoğun güvenlik önlemleri altında tarihi Hatuniye Camii'ne gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, camiye girişinde vatandaşlarla selamlaştı. 

Cuma namazı çıkışında da vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan cami içinde vatandaşlarla selamlaştı.

Cemaatten elini öpmek isteyenleri ise cami imamı Hayrettin Çoban, "Cumhurbaşkanımız elini öptürmek istemiyor, lütfen öpmeyin" şeklinde anons yaparak uyardı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan cami çıkışında da vatandaşları selamlayarak Manisa Valiliğine geçti. 

Aykut Yeniçağ - Ceren Atmaca - Önder Aydın - Sadık Cangel - Sinan Yeniçeri
 

Etiketler: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan


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