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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2019 kırılma noktasıdır'

Cumhurbaşkanı Erdoğan Trabzon'da vatandaşlara seslendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2019 kırılma noktasıdır

19 Kasım 2017 20:45

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Buralar hep şehit toprağı. Şehitlerimizin yoğun olduğu yerler. İnşallah bizlere de bu makamı lutfetsin.

Biliyorum ki siz de bizi bu yola çıktığımızdan beri çok sevdiniz. Bizi hiç yalnız koymadınız. Beraber yürüdükçe kimse bu ülkenin bileğini bükemeyecek. Acaba şu ülke ne der, acaba bu kuruluş ne der hiç kafanıza takmayın. Şuna bakın 'Allah ne der'.

Bugün Bayburt- Gümüşhane'de bir müjde verdik. İki ilin ortasına inşaa ederek onları da rahatlatacağız. Gümüşhane'yi görünce çok duygulandım. Her taraf yollarla asfaltlarla döşeniyor. Biz bu millete aşığız. Biz dertliyiz, bu milletin dertlisiyiz.

Bu yolda 2019 bir kırılma noktasıdır. Mart 2019'da belediye seçimlerini yapacağız. Her şey eskisi gibi olmayacak.

Eren bizim kalbimizde. Tüm şehitler bizim kalbimizde. Şehitlerle beraber yaşıyoruz.  

Etiketler: recep tayyip erdoğan

 

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