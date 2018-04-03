Cumhurbaşkanı Erdoğan değişime gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Eylül ayından Haziran sonuna çekileceği belirtilen AK Parti’nin büyük kongresi ile hem parti yönetiminde hem de kabinede bazı değişikliklere gideceği belirtiliyor.

AK Parti yönetimi, kongre takvimi başladığında büyük kongrenin Mayıs ayı içinde yapılmasını planlamıştı. Ancak, büyükşehir il kongrelerinin, diğer iller tamamlandıktan sonra yapılmasına yönelik karar nedeniyle büyük kongre takviminde değişikliğe gidildiği öğrenildi. AK Parti kurmayları, “İstanbul il kongresinin yapılması ile birlikte bütün iller tamamlanmış olacak. Aslında Mayıs sonuna büyük kongre yetişiyor. Ancak Ramazan ayı sebebiyle, kongrenin bayram sonrasında yapılması planlanıyor” dedi. AK Parti kaynakları, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın genel başkanlık koltuğuna oturmasından sonra partide başlayan yenilenme sürecinin de haziran ayındaki kongre ile tamamlanacağını dile getiriyor.

Kongrenin Haziran ayına çekilmesi, erken seçim iddialarını gündeme getirse de, Erdoğan’ın, bir defa daha erken seçim olmayacağını söylediği öğrenildi. Bu sebeple Erdoğan’ın kongre sürecinin tamamlanması ile birlikte herkesin bütün mesaisini Mart ayındaki yerel seçimlere vermesini istediği öğrenildi.

MİNİ KABİNE REVİZYONU

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın genel başkan seçildiği geçen yılkı olağanüstü kongrede yenilenen parti yönetiminin, haziran ayındaki kongrede bir defa daha değişime uğramasına da kesin gözüyle bakılıyor. AK Parti kurmayları “Önümüzdeki süreçte kritik seçimler var. Cumhurbaşkanı bu seçimleri güçlü bir kadro ile yönetecektir. Bu nedenle Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK), Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Bakanlar Kurulunda bazı değişiklikler yapacaktır” değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, AK Parti kulislerinde de, Cumhurbaşkanı’nın kongrede 50 kişilik MKYK’da önemli oranda değişime gideceği en çok konuşulan konular arasında yer alıyor. Buna göre, Erdoğan’ın kadrolarda yapılacak önemli değişikliklerle hem yerel seçim, hem de cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine ilişkin süreci ‘güçlü bir kadro’ ile yöneteceği belirtiliyor. Bu kapsamda Bakanlar Kurulu’ndan bazı isimlerin de parti yönetimine taşınacağı ve bu sebeple mini bir Kabine değişikliğinin gündeme gelebileceği değerlendirilirken, eski bakanlardan bazı isimlere de MKYK’da yer verileceği konuşuluyor.

ÜNAL’DAN CHP’YE: NEDEN RAHATSIZLAR?

Bu arada AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sürerken gazetecilere açıklamalarda bulundu, soruları cevapladı. CHP’ye tepki gösteren Ünal, şunları söyledi: Seçilmiş meşru hükümetin ve seçilmiş meşru cumhurbaşkanının Afrin'e dönük operasyonda aldığı inisiyatif ve bütün süreci yönetmesinden CHP neden rahatsız? Bu ülkenin sanatçılarının, sporcularının da bu başarıdan dolayı Mehmetçiğimizin yanında olmasından, 'Yüreğimiz Mehmetçiğimizle beraber.' demesinden neden rahatsızlık duyulmaktadır?”

Türkiye Gazetesi