Cumhurbaşkanı Erdoğan, Denizli Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti

Ziyarete, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı İsmail Kahraman ve beraberindekiler katıldı. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekileri 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı’nda coşkulu kalabalık ile birlikte karşıladı.

Vatandaşların sevgi gösterilerini sunduğu Cumhurbaşkanı Erdoğan, halkı selamladı. Daha sonra ziyarette Denizli Büyükşehir Belediyesi Şeref Defterini imzalayan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve TBMM Başkanı İsmail Kahraman, başarılı çalışmalarından dolayı Başkan Osman Zolan’ı tebrik ederek, bir kez daha Denizli’de olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Başkan Osman Zolan ise, Denizli’yi ziyareti ile bir kez daha onurlandıran Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür ederek, kendilerini ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirtti.