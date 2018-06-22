Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Devam talimatı verin, biz bu ülkeyi uçurmaya devam edelim'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'un ilçelerini kapsayan miting programları kapsamında Sarıyer’de vatandaşlarla bir araya geldi. Sarıyer’de vatandaşların coşkulu bir şekilde karşıladığı Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlara hitap etti.

“Bu yıl 20 bin öğretmen ataması yapılıyor”

Sarıyer’de halka hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Eğitime destek veren biziz, 280 bin derslik yaptık. Benim sınıfta 75 öğrenci vardı. Ortalama 32 kişi ders görüyor. 75 nere, 32 öğrenci nere. Anadolu’da 100’ün üzerinde öğrencinin olduğu sınıflar vardı. Biz bu dönemde 580 bin öğretmen aldık. Şu anda da ihtiyaç dahilinde 20 bin öğretmenin ataması yapılıyor. Biz bunların adımlarını attık. Sağlıkta Sarıyer’in de bu sorununu çözdük. Dağları deldik mi? Metro ile geçişlerini yaptık mı? Bizden öncekiler niye yapmadılar. Benden önce CHP belediyesi vardı, burada da CHP belediyesi yok mu? Hizmeti veren Büyükşehir, ben geldiğimde CHP belediyesi vardı. İstanbul çöplüktü, hava kirliliği vardı, susuzluk vardı. Biz bu millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik” diye konuştu.

“Devam talimatı verin, biz bu ülkeyi uçurmaya devam edelim”

Pazar günü yapılacak olan seçimlerle ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bunlar şehir hastanelerini yapmak suretiyle bunun memlekete getireceği faturayı hesaplamadılar. Senin buna tecrüben yetmez. Cumhurbaşkanlığı güçlü liderlik ister, tecrübe ister, inanç ister ve güçlü meclis ister. 16 yıllık tecrübeyle bu evladınız karşınızda. 4 yıllık İstanbul Büyükşehri Belediye Başkanlığıyla bu evladınız karşınızda. Bir 5 yıl bu kardeşiniz, evladınıza, tekrar devam talimatını verin. Biz de ülkemizi uçurmaya devam edelim. Bunların hiçbirinde devlet tecrübesi, deneyimi, yönetim yok. Siz şimdi dükkanınız olsa, bu dükkanı çırağa teslim eder misiniz? Bunların çırak bile değiller. Böyle bir riske girilebilir mi? Genel Başkan ‘Gel bakalım Muharrem’ diyor. Bu şekilde yaklaşılan bir insana bu ülke teslim edilir mi? Aynı Genel Başkan pazardan sonra ‘Git bakalım Muharrem’ diyecek. Ben sizlere güveniyorum. Size inanıyorum. Bu inançla bu güvenle Allah’ın izniyle Pazardan sonra yolumuza durmak yok devam diyeceğiz” diye konuştu.

“Uber’in patronu ziyaret etmek istedi kabul etmedim”

Uber’le ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bizim ne kadar bölünmüş yolumuz vardı, 79 sene 6 bin 100 kilometre biz bunu 16 senede 20 bin kilometre bölünmüş yol ekledik. Taksiciler bunu iyi bilir. Uber’den kurtuldunuz değil mi? Bir açıklama ile bitti. Uber’in patronu ziyaret etmek istedi, kabul etmedim. Sizden ricam var, arabalarınız tertemiz olsun. Arabaların içinde ne siz sigara için, ne de müşteriye sigara içirtin. Her şeyiyle dört dörtlük olun, şikayet gelmesin. Benim mahcup etmeyin. Ben patronu bile kabul etmedim. Ben taksicilerimi size ezdirmem dedim” şeklinde konuştu.

“Kürt kardeşimi öldüren bu ülkede cumhurbaşkanı adayı olmamalı, olamaz”

Selahattin Demirtaş’ı ziyaret eden Muharrem İnce’yi eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan “Bay Muharrem ilk ziyaret ettiği yer Edirne. Benim Kürt kardeşlerimi sokağa döken o değil miydi? 53 tane kardeşimi öldüren de onlardı. Senin ne işin var bu adamı ziyarette. Diğerleri de bir cumhurbaşkanı adayının cezaevinde ne işi var. YSK bir yol vermişse benim milletimin vicdanı yol vermez. Benim 53 tane Kürt kardeşimi öldürmeye neden olan bu ülkede cumhurbaşkanı adayı olmamalı, olamaz. Şu anda adımlar atıldı” diye konuştu.

“Nusaybin ilçe teşkilatını Kandil’den tehdit ediyorlar”

Kandil’den AK Parti Nusaybin Teşkilatı’nı tehdit ettiklerini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ”Geçenlerde Şanlıurfa’daydım, Suruç’ta bir PKK’lı orada bizim milletvekilimizin ağabeyini öldürdü. Mardin’deydim. Nusaybin İlçe Teşkilatı’nı Kandil’den tehdit ediyorlar. Çalışmayacaksınız, diyorlar. Aksi takdirde sizler akıbetinizi belirleyin. PKK terör örgütü şu anda HDP destek veriyor. Bende Kürt vatandaşlarıma sesleniyorum. Arkasında PKK olduğunu bilmiyor musunuz? Eğer biliyorsanız bunlara nasıl oluyor da destek veriyorsunuz. CHP bunlarla dirsek temasında olduğunu biliyorsunuz. Bu Pazar bir dönüşüm noktasıdır” şeklinde konuştu.

“İmar barışına şu ana kadar 1 milyon vatandaş müracaat etti”

İmar barışıyla ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Önemli bir müjdeyi daha veriyorum. İmar barışında şuana kadar 1 milyonu aşkın vatandaşımız müracaat etti. Şu anda Sarıyer, bu konuda geç kalmamalı, imarlar bu barışına müracaat yapmalı. İmar barışına müracaat ettiği andan itibaren en fazla istifade edecek ilçesi Sarıyer’dir. Sonra niye geç kaldık, demeyin. Bu konuda hassas olan vatandaşlar takip ediyorlar” ifadelerini kullandı.

Metin Başar

