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Cumhurbaşkanı Erdoğan Doğu Guta'dan tahliye için arabulucu oldu

Putin: Erdoğan devreye girdi bir grup sivil Doğu Guta'dan ayrıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Doğu Gutadan tahliye için arabulucu oldu

28 Şubat 2018 17:44

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