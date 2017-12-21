Cumhurbaşkanı Erdoğan, down sendromlu Filistinli Muhammed et-Tavil'i kabul etti

İsrail askerleri tarafından gözaltına alınıp daha sonra serbest bırakılan Filistinli Muhammed et-Tavil psikolojik destek için Türkiye'ye geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara’da bulunan Filistinli Muhammed et-Tavil ve ailesini kabul etti. Filistinli aile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir süre sohbet etti. Kabul sırasında Muhammed et-Tavil ile Rabia işareti yaparken çekilen fotoğraf Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Twitter'dan paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında, "Kudüslü Muhammed kardeşim ile dünyaya mesajımız şudur, Kudüs kırmızı çizgimizdir" ifadesini kullandı.

Musa Erdoğan