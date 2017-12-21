Diğer
Kategoriler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, down sendromlu Filistinli Muhammed et-Tavil'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, psikolojik destek için Türkiye'ye getirilen down sendromlu Filistinli Muhammed et-Tavil ve ailesini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, down sendromlu Filistinli Muhammed et-Tavili kabul etti
Erdoğan, down sendromlu Muhammed et-Tavil'i kabul etti - Foto Galeri

21 Aralık 2017 21:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan, down sendromlu Filistinli Muhammed et-Tavil kabul etti - Tıkla İzle

İsrail askerleri tarafından gözaltına alınıp daha sonra serbest bırakılan Filistinli Muhammed et-Tavil psikolojik destek için Türkiye'ye geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara’da bulunan Filistinli Muhammed et-Tavil ve ailesini kabul etti. Filistinli aile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir süre sohbet etti. Kabul sırasında Muhammed et-Tavil ile Rabia işareti yaparken çekilen fotoğraf Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Twitter'dan paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında, "Kudüslü Muhammed kardeşim ile dünyaya mesajımız şudur, Kudüs kırmızı çizgimizdir" ifadesini kullandı.  

Musa Erdoğan

Etiketler: Filistinli Muhammed et-Tavil, recep tayyip erdoğan

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 7°C

  • Ankara

    Ankara 2°C

  • İzmir

    İzmir 9°C

  • Bursa

    Bursa 5°C

  • Trabzon

    Trabzon 7°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç