Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Demokrat Parti’nin Genel Başkanlığına yeniden seçilen Gültekin Uysal’a bir telgraf göndererek, tebrik etmiştir” denildi.
Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Demokrat Parti’nin Genel Başkanlığına yeniden seçilen Gültekin Uysal’a bir telgraf göndererek, tebrik etmiştir” denildi.
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