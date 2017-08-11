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Cumhurbaşkanı Erdoğan Dünya Şampiyonu Guliyev’i kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 16. Dünya Atletizm Şampiyonasında altın madalya kazanan sporcumuz Ramil Guliyev’i tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Dünya Şampiyonu Guliyevi kutladı

11 Ağustos 2017 07:49

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 16. Dünya Atletizm Şampiyonasında altın madalya kazanan sporcumuz Ramil Guliyev’e tebrik telgrafı göndermiştir” denildi. 

Caner Ünver

Etiketler: Ramil Guliyev, recep tayyip erdoğan


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