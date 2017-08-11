Cumhurbaşkanı Erdoğan Dünya Şampiyonu Guliyev’i kutladı

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 16. Dünya Atletizm Şampiyonasında altın madalya kazanan sporcumuz Ramil Guliyev’e tebrik telgrafı göndermiştir” denildi.
Caner Ünver
Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 16. Dünya Atletizm Şampiyonasında altın madalya kazanan sporcumuz Ramil Guliyev’e tebrik telgrafı göndermiştir” denildi.
Caner Ünver
Etiketler: Ramil Guliyev, recep tayyip erdoğan