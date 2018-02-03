Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Eğer yiğitsen açıkla'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, korkakların zafer anıtı dikemeyeceklerini belirterek, “Ben buradan ana muhalefete, bay Kemal şimdi kongre yapıyorsun. Bu PYD/PKK terör örgütü müdür? Eğer yiğitsen terör örgütü olduğunu açıkla. Ama açıklayamayacaksın, çünkü sen onların meclisteki temsilcileriyle kol kola dolaşıyorsun” dedi.

İsmail Eren Spor Kompleksinde düzenlenen AK Parti Bitlis İl Başkanlığı 6. Olağan Genel Kurulunda konuşan Erdoğan, kongrenin hayırlara vesile olmasını dilemesiyle konuşmasına başladı. Konuşması, ‘Reis bizi Afrin’e götür’ sloganlarıyla kesilen Erdoğan, “İnşallah Afrin’e gitmek gerektiği anda birlikte gideceğiz. Ne diyoruz, yürüyeceksin millet yürüyecek arkandan. Gençler şunu iyi bilmenizi isterim, beşer planında biz bugüne kadar hiçbir gücün önünde eğilmedik, Rabbimin huzurunda secdede eğildik, bunun dışında asla” dedi.

“İşte Afrin işte komutan” sloganı

Bitlislileri yanlarında görmekten büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden Erdoğan, şöyle dedi:

“Salonun içindekilerinin üç misli dışarıdadır. 2019’da Bitlis’te çok daha büyük müjdeler bekliyorum. Toplam 7 belediyesinin 4’ü kayyum tarafından yönetilen Bitlis, bizim istediğimiz bir Bitlis değil. 2019’da Bitlis’te 7’de 7 haberini bekliyorum. Milletvekili seçimlerinde de örnek olarak bekliyorum. 2019 seçimlerinde 7’de 7 için kapı kapı dolaşmaya hazır mıyız? Hanımlara sesleniyorum, 2019 seçimleri için gece gündüz çalışmaya var mıyız? Gençlere gelelim, gençler 2019’da Bitlis’in tüm mahallelerinde, liselerinde AK Partinin bayrağını dalgalandırmaya hazır mıyız?”

“Tüm kumpasları sahiplerinin başına yıkacağız”

“Bölücü terör örgütüne de onu bir maşa gibi kullananlara da Bitlis’in gerçek yüzünü göstermeye var mıyız” diye seslenen Erdoğan, “Bitlis’i Türkiye’nin en güvenilir, en huzurlu şehri yapmaya var mıyız? Alimlerin şehri Bitlis’i, gönül insanları beldesi Bitlis’i yeniden ilmin, irfanın merkezi haline getirmeye var mıyız? Bu ses, karınlarında kırk tilki dolaşan, masalarında kırk plan yapan yüreğini paramparça ediyor. Allah’ın yardımıyla bunların hepsini kendi kötülüklerinde boğacağız. Tüm kumpasları sahiplerinin başına yıkacağız” diye konuştu.

“Ne hesap uzmanı Kemaller, ne muhasebeci Kenanlar eksik olur”

“Vur vur inlesin Kemal dinlesin” sloganıyla konuşması kesilen Erdoğan, “Biz milletiz, hem de öyle bir milletiz ki adalet, sevgi, saygı, mücadele nedir, medeniyet nasıl inşa edilir, bunu göstermiş bir milletiz. Rahmetli Cemil Meriç, ‘ışık doğudan gelir’ diyor. Bizim ışığımız doğudan başlayıp ta Avrupa’nın içlerine kadar asırlarca insanlığı aydınlatmıştır. Davanız büyük olunca karşınıza çıkan sorunlar da büyük olur. Bugün Türkiye olarak terör örgütleriyle savaşıyoruz. Ülkemizin içindeki birileri de adeta bizimle savaşıyor. Milletimiz sadece devletine savaş açan alçakların arkasında kimler olduğunu iyi bilir? Ne hesap uzmanı Kemaller, ne muhasebeci Kenanlar eksik olur. Unutmayın, bu ülkede Alparslan, Ertuğrul Gazi, Fatih Sultan Mehmet, Abdülhamid Han, dün Fırat Kalkanı bugün Zeytin Dalı Harekatı yürüten Mehmetlerimiz var. 14. Gün, aslanların sahaya çıktığı yerlerde, çakallara kuyruğunu kıstırıp kaçmak düşer. Sırtlarını dayadıkları, güce güvenerek meydan okuyanların nasıl sürüngene döndüklerini görüyoruz. 825 terörist cehenneme. Bu millet böyle bir günde nasıl meydana çıktığını göstermiştir. Yürek ve bilek gerektiren meselelerde geri adım attıramaz” dedi.

“Korkaklar zafer anıtı dikemezler”

Bitlislilere çok anlamlı birkaç örnek vereceğini de dile getiren Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Türkiye’de sözde bir ana muhalefet var. Bir tanesi çıkıyor ‘PYD bir terör örgütü değildir’ diyor. Senin zaten PKK’dan ne ayrılığın var ki, o da PKK için diyor. Onlar parlamentoya terör örgütünün verdiği destekle geldiler. Tehdit ederek aldıkları oylarla geldiler. Tüm Bitlisli kardeşlerim şunu unutmayın, korkaklar zafer anıtı dikemezler. Bakıyorsunuz başka bir milletvekili çıkıyor, Türkiye’nin Afrin’e girişini bir işgal olarak görüyor. Peki ben buradan ana muhalefete, bay Kemal şimdi kongre yapıyorsun. Bu PYD/PKK terör örgütü müdür? Eğer yiğitsen terör örgütü olduğunu açıkla. Ama açıklayamayacaksın, çünkü sen onların meclisteki temsilcileriyle kol kola dolaşıyorsun. AK Parti aka ak, karaya kara diyen bir partidir. Bugüne kadar biz yolumuzdan asla sapmadık, istikamet üzere hareket ettik. Çünkü bizim duamız var. Fatiha süresinde ‘Yarabbi bizi sırat-ı müstakim üzerinden olanlardan eyle’ dedik.”

“Bitlis’ten bir şey isteyeceğim. Gelin bugün bir karar verelim kardeşlerim” diyen Erdoğan, şunları kaydetti:

“Size kula kul olmak yakışmaz. Biz sadece Allah’a kul oluruz. Allah’tan başkasına asla. Onun için biz sadece Allah’a kul oluruz, O’ndan yardım dileriz. Kimse gücenmesin, kimse kırılmasın biz beşer planında birilerinden yardım istemeyiz, bize Allah’ımız yeter, ondan başka alsa. Biz yolculuğumuza da böyle devam edeceğiz. Ve gerek bölgemizde gerek dünyada küresel bir güç olarak Türkiye yükseliyor, bunu tüm alanlarda gerçekleştirmek istiyoruz. Tek çiçekle bahar gelmeyeceği gibi ülkemizi de her alanda yapacağımız çalışmalarla kalkındırmaya kararlıyız. Onun için tek millet, tek devlet, tek bayrak, tek vatan dedik. Türk'üyle, Arap'ıyla, Kürt'üyle, Zaza'sıyla, Roman'ıyla, Boşnak'ıyla 80 milyon tek milletiz. FETÖ’yü kullanarak her alanda darbe teşebbüsleriyle önümüzü kesmek istediler. Bölücü terör örgütünü büyütüp üzerimize saldılar. Ekonomiyi de bir silah gibi kullanarak ülkemize diz çöktürmeye çalıştılar. Biz de hedeflerimizi yükselterek cevap verdik.”

Avrupa Birliği Parlamentosuna tepki

Avrupa Birliği Parlamentosunda bir grup milletvekilinin boyunlarına paçavra bağladığını söyleyen Erdoğan, “Bu AB ne menem kuruluştur. Bir taraftan PKK’yı terör örgütü olarak tanıyacaksın, öbür tarafta paçavralarını boynuna takanlara ‘buyur’ diyeceksin. Bu nasıl bir anlayış. Bunu nasıl yaparsınız, ondan sonra Türkiye’den size sesler yükselince, ‘Türkiye neden saldırıyor.’ Biz uyarıyoruz, asıl saldıran varsa o da sizlersiniz. Avrupa’da terör örgütünü besleyen ülkeler var. Biz de şimdi sizleri uyarıyoruz, eğer siz bunları kenara köşeye sıkıştırmazsanız, Türkiye sizi uyarmaya devam edecektir” ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu’na milli silah tepkisi

Kemal Kılıçdaroğlu’nun ifade ettiği sözlerden dolayı tepki gösteren Erdoğan, “Ana muhalefetin sözde genel başkanı, ‘bir delikli tüfeği bile üretemezsen nasıl savaşacaksın’ diyor. Ah zavallı, haberi yok, şu Afrin’de kullanılan silahların yüzde 60-70’i yerlidir Bay Kemal. Yıllarca şu Amerika bize insansız hava aracı vermediler. Bizzat kendileriyle görüştüğümde, kongreden izin çıkarsa dediler, çıkmadı. Kötü komşu bizi ev sahibi yaptı. Şimdi biz İHA’nın silahlısını da silahsızını da yapıyoruz. Buyur bak nereden nereye geldi. Silahlı insansız hava araçlarıyla vuruyoruz. Bu ülke toplu iğne yapamıyordu. Savunma sanayisinde ürettiğimiz İHA, toplarla, füzelerle adeta balyoz gibi iniyoruz. Artık bizim kendi helikopterimiz, füzemiz, şu anda kendi tüfek ve tankımız var. Her alanda kendi göbeğini kesen bir Türkiye için çalışıyoruz. Önce milletimizin temel meselelerini hallettik. Yıllarca okul, hastane, yol, baraj yapmayarak milletimize adeta işkence ettiler. Yıllarca bu milleti yüreği dolu bir şekilde yoksulluğa mahkum ettiler. Rahmetli Menderes ve Özal’a bakınca bu zorluğun sebebini anlamak mümkün. Yağlı urganlarda sallandıranlara karşı kefenimizle yola çıktık ve neticeye de ulaştık” şeklinde konuştu.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, 80 milyonun huzuru ve refahı için çalıştıklarını belirterek, “2019 yılında gece gündüz demeden hep birlikte çalışacağız. Bitlis 2019’da hem yerel hem Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde rekor kıracak. Operasyonların sürdüğü bugünlerde millet olarak birlik ve beraberliğimizi güçlendirmek çok önemli. Tek millet, tek bayrak, tek vatan anlayışıyla çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

AK Parti Genel Başkan yardımcıları Mustafa Elitaş, Mustafa Ataş ve Vedat Demiröz’ün de birer konuşma yaptığı kongrede, “Dünya beşten büyük dedin, hiç kimseye eğilip bükülmedin. Bir gece ansızın gelebiliriz dedin, Afrin bitiyor, sıra nerede Reis’im” pankartı asılması ise dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kongrenin ardından Bitlis Eren Üniversitesi Kampüsüne geçti.

Mehmet Salih Akkuş - Atilla İdiz - Vahit Olcay - Gürkan Olcay

