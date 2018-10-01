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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo ile bugün telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sulawesi Adası'ndaki deprem ve tsunamide hayatlarını kaybedenler için Endonezyalı mevkidaşına taziyede bulundu. Endonezya'da 1300'e yakın insanın hayatını kaybetmesinden büyük üzüntü duyduğunu belirten Erdoğan, Türkiye'nin Endonezyalı kardeşlerinin acılarını paylaştığını vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu büyük felaket karşısında, AFAD ve Kızılay başta olmak üzere, ilgili tüm kurum ve kuruluşlarıyla Türkiye'nin her türlü yardıma hazır olduğunu da kaydetti.
Derya Yetim
 

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