Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Erbakan hoca mezardan çıkıp gelse, ilk bunları mezara gömer'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un ilçelerini kapsayan miting programları kapsamında Gaziosmanpaşa’da vatandaşlarla bir araya geldi. Coşkulu bir şekilde karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlara hitap etti.

“Öğrenciyi üniversiteye değil, üniversiteyi öğrencinin ayağına götürdük”

Gaziosmanpaşa’da halka hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Üniversite ne zaman ücretli oldu. Biz zaten ücretleri, harçları kaldırdık. Burs 45 liracıktı, biz bunu şu anda ödediğimiz bursa 470 lira oldu. Master öğrencilerine 940 lira veriyoruz. Doktoraya asgari ücret veriyoruz. Bunu biz yapıyoruz. Asıl derse onlara Pazar günü siz vereceksiniz. Türkiye’de 75 üniversite vardı bu sayıyı 205’e çıkardık. Şu anda üniversite olmayan vilayet kalmadı. Yani biz öğrenciyi üniversiteye değil, üniversiteyi öğrencinin ayağına götürdük” dedi.

“Utanmadan, sıkılmadan çıkıp vatandaş aç susuz diyorlar”

Muhalefete yüklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bay Muharrem’in şehir hastanelerine aklı ermemiş. Bu kadar yatırım niye yapılıyor, diyor. Biz insanımıza değer veriyoruz. Biz Kanuni’nin torunlarıyız. Biz vatandaşımızın sağlığını düşünmezsek, sağlıklı bir nesil meydana getirmezsek, bunun hesabını ne Allah’a ne de millete veremeyiz. Devlet sağlıklı bir nesil yetiştiremiyorsa ve onların yanında olamıyorsa ne işe yarar. Olmaz olsun böyle devlet. Ama biz bunların hepsini devirdik. Hesap ortada. Göreve geldik. IMF’ye olan borç 23 milyon dolardı. 2013’te borç bitti. Merkez Bankası’nda döviz rezervi 27,5 milyar dolardı, şimdi 124 milyar dolar. İhracat 36 milyar dolardı, şimdi 162 milyar dolara çıktı. Böyle olmasak bu noktaya gelebilir miydik? Vatandaşı bu şekilde huzurlu kılabilir miydik? Çıkıyorlar utanmadan, sıkılmadan vatandaş ‘aç, susuz’ diyorlar. Kişi başı milli gelirin 3 bin 500 dolar olduğu dönemden şu anda 11 bin dolara çıktığı bir Türkiye var. 20 yıl önce bizim evlerimizde buzdolabı yoktu. Buzküpü alıyorduk, suyun içine koyuyorduk. Onu soğutarak soğuk suyu içiyorduk. Biz bugünlerden buralara geldik. Buzdolabı sayısı neydi, şimdi nereye geldi. Düşünün çamaşır makinesi yoktu evlerimizde, şimdi çamaşır makinesi olmayan ev kaldı mı? Fırın yoktu, şimdi fırın olmayan ev kaldı mı? Daha da iyi olacak. Bu bizim refah düzeyimizi gösteriyor” diye konuştu.

“2019’da park sistemlerini yaygınlaştıracağız”

Park sistemlerini yaygınlaştıracaklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Gaziosmanpaşa sokaklarda araba park edecek yer var mı? Niye yok. Önüne gelen araba alıyor da onun için yok. İnşallah belediye başkanımıza söyledim, söylüyorum. Allah nasip eder Mart 2019’da inşallah tekrar belediyeyi alacağız. Bu defa park sistemleri yaygınlaştıracağız. Mahallelerin ortak park yeri olacak. Araçlar o parklara park edecekler, sokağa değil. Tahsin Bey, araçlar o parklarla modern bir şehirciliği ikame edeceğiz. Bu Pazar 2019’un işaret fişeğidir. Bu seçimle belediye seçimi yapmıyoruz, aynı zamanda da yerel seçiminde ön adımlarını atıyoruz” diye konuştu.

“Erbakan hoca mezardan çıkıp gelse, ilk defa bunları mezara gömer”

Çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Adalette emniyette attığımız adımlar. Turizmde attığımız adımlar. Şu anda 40 milyon turiste doğru gidiyoruz. Ne kadar aleyhe çalışırlarsa çalışsınlar turistler geliyor. 79 senede 6 bin yüz km bölünmüş yol yapıldı. Biz 16 senede 20 bin km yol yaptık. Anadolu’ya memlekete gittiğiniz zaman yollar nasıl? Şimdi bir tanesi çıkmış, Yüksek Hızlı Tren istemem, diyor. İnanın rahmetli Erbakan hoca mezardan çıksa ilk defa bunları mezara gömer. Çünkü hayatı yüksek hızlı trenle geçti. Şimdi onun arkasından geldiğini söyleyen diyor ki, niye yüksek hızlı tren olsun, bu göçü artırır diyor. Basmıyor. Bir diğeri köprüye karşı, bir diğeri şehir hastanelerine karşı, buralarda modernite var, burada şifa var, sağlık var. Vatandaşım huzurla tedavi alıyor. 25 havalimanı vardı, şimdi 59 havalimanı var. Uçağa binmeyen kaldı mı? Lüks otobüs fiyatına artık uçağa biniyoruz. Fakir garip olsak uçağa binemezdik. Sırt üstü yatıp uçağı seyrediyordum. Bu konuma geldik” ifadelerini kullandı.

Metin Başar

