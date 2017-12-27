Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Esad devlet terörü estirmiş bir teröristtir'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika turunun son durağı olan Tunus’ta Tunuslu mevkidaşı Beji Kaid Essibsi ile önce baş başa ardından da heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

Erdoğan ve Essibsi, görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Tunus tüm alanlarda kaydettiği gelişmelerde memnuniyet duyduğunu kaydeden Erdoğan Tunus’un geçiş sürecinde tarihi adımlar attığını kaydederek “2018 Dünya Futbol Şampiyonası’na Tunus’un katılacak olmasında özellikle memnuniyet duyduğumuz belirtmek isterim. Kendilerine başarılar dilerim” dedi. Erdoğan, “Tunus’un, istikrarını, ekonomik büyümesini kendimizden ayrı görmüyoruz. Tunusun kalkınması Türkiye’nin kalkınması demek. Bu amaçla uygun koşullarla açtığımız 300 milyon dolarlık kredi Tunus tarafından kullanılmış olup, 300 milyon dolarlık kredi kullanılmayı bekliyor. TİKA’nın faaliyetleri de Tunus’un kalkınma çabalarına da katma değer sağlamayı sürdürüyor. Gerçekleştireceğimiz ekonomi ve yatırım forumu toplantısında da özel sektörümüzü Tunus’a daha fazla yatırım yapmaya teşvik edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“KUDÜS BİZİM KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR”

Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminde Tunus’a verdikleri destek için teşekkür ederek açıklamasını şu şekilde sürdürdü: “Bölgesel gelişmeler kapsamında başta Kudüs olmak üzere uluslararası gündemdeki birçok meselede benzer görüşler var. Benzer görüşler de bayrağımızdaki birlik gibi burada da birliğimizi ortaya açık net koyuyor. Demek ki tek bayrak söz konusu. Temennim odur ki bu ruhlarımızın da dışa yansıması olsun. Bu dayanışmayı sürdürüyoruz, sürdürmeye de devam edeceğiz. ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanımak ve büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma konusunda attığı yanlış adımın BM Genel Kurulu’ndan geri döndüğünü, nasıl dünya tarafından püskürtüldüğünü gördük. 129 ülke bir tarafa, 9 tane ki bir tanesi ABD, 8 tanesi herhalde Tunus’un ilçeleri gibidir. Bundan sonra ne gibi adımlar atacağız görüşerek bu adımları da atacağız devam edeceğiz. Türkiye ve Kudüs güçlü şekilde şunu söylemektedir. Kudüs bizim kırmızı çizgimizdir. Kudüs’ün tarihi statüsüne ve kutsiyetine yönelik hiçbir adım kabul edilemez. İslam aleminin ortak sesi olarak İstanbul’da olağanüstü toplanan İİT Zirvesinde de aynı hususa vurgu yapmış ve sonuç bildirgemizi de bu şekilde açıklamıştık. BM Güvenlik Konseyi’nden sonra atılan adım önemliydi. Küresel vicdan hukuk dışı ve adaletsiz bu karara müsamaha göstermedi. Filistin’e ve barış sürecine yönelik desteğimizi sürdüreceğiz”

“LİBYA’DA BÜYÜKELÇİLİĞİMİZİ AÇMA ÇALIŞMALARIMIZI DEVAM ETTİRİYORUZ”

“Libya’nın bir an önce İstikrara kavuşması noktasında Türkiye ve Tunus arasında tam mutabakat bulunuyor” diyen Erdoğan, “Libyalı kardeşlerimizin siyasi çözüme yönelik diyalog ve uzlaşı ile bugüne kadar sürdürdükleri çabalarda başarı elde edeceklerini düşünüyoruz. Libya’da büyükelçiliğimizi açma çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Tunus’un istikrarı ve güvenliği Libya’nınki ile bağlantılı olduğundan Libya’daki sürece yönelik aktif çabası devam edecektir” açıklamasını yaptı.

SURİYE KONUSU

Bir soru üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye’de Beşşar Esad’le yola devam edilmesinin mümkün olmadığını kaydederek, “Suriye’de Esad’le yürümek kesinlikle mümkün değildir. 1 milyona yakın vatandaşını öldürmüş olan bir Suriye’nin başkanıyla nasıl olacak da geleceği kucaklayacağız? Suriye’nin halkı böyle birisini başında görmek ister mi? Esad, kesinlikle açık ve net söylüyorum, devlet terörü estirmiş aslında bir teröristtir” ifadelerini kullandı.