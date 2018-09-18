Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Eski eğitim-öğretim sistemini rafa kaldırdık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabataş Lisesinde düzenlenen 2018-2019 eğitim öğretim yılı açılış törenine katıldı. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni eğitim öğretim döneminin hayırlı olmasını dileyerek, "İnşallah 2018-2019 eğitim öğretim yılı yeni bir şahlanışın arifesinde bulunan ülkemizin daha büyük atılımlara imza atmasına vesile olacaktır. Yeni yönetim modelimiz sayesinde etkinliği artan bakanlıklarımız bu dönemde hayata geçirecekleri reform ve çalışmalarla Türkiye'nin önünde yeni ufuklar açacaktır.

Biz her eğitim öğretin dönemini olduğu gibi bu yılı da Türkiye'nin aydınlık yıllarına giden yolda yeni bir başlangıç olarak görüyoruz. Hele hele bu yıl Kabataş Lisesine özellikle binde 2 gibi yüksek oranda seçkin bir öğrenci kalitesini almış olmak, yakalamış olmak, Kabataş Lisesinin geleceğe yönelik ne gibi umutlar vaat ettiğini ortaya koyması bakımından da çok önemli. Türkiye'nin geleceğinde Allah ömür verirse ben de bakacağım. Yani filanca cumhurbaşkanı acaba Kabataş'tan mı çıktı. Filanca bakanlar oradan mı geldi. Ben o konuşmayı yaptığım gün orada öğrenci olanlar var mı diye arayacağım. Türkiye'nin güçlü geleceğine damgasını vuracak gençler okullarımızın sıralarından çıkacaktır. Bu yıl okula başladıkları için yüreği kıpır kıpır olan miniklerimiz inşallah 2053 ve 2071 Türkiye'nin kurucuları, liderleri, öncüleri olacaklardır. Yeni ve büyük Türkiye'nin mimarları, öğretmenlerimizin maharetli ellerinde işte bu salondan, bu sınıflardan yetişecektir" diye konuştu.

"Bizden öncekilerin göstermesi gereken cesaret, dirayet ve kararlığı bizler gösterdik”

İktidara geldikleri dönemden beri eğitim öğretim konusuna büyük önem verdiklerini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sadece eğitim ya da sadece öğretim demiyor. Biz eğitim öğretimi bütünleştirerek geleceğe yürüyeceğiz. Sadece öğretim ama pratiği yok. Eksik. Teori ile pratiği birleştirerek geleceğe yürümemiz lazım. 2002'de göreve geldiğimizde ülkemizi üzerinde yükselteceğimiz 4 sütunu eğitim, sağlık, adalet, emniyet olarak ifade etmiştik. Bu anlayışla eğitim sistemimizin eksikliklerini gidermek için son 16 yılda büyük adımlar attık. Eğitim öğretim gibi vatandaşın hayatını doğrudan ilgilendiren konularda reformalar imza atmak sadece vizyon değil, aynı zamanda cesaret işidir. Bizden önceki hükümetleri göstermesi gereken cesaret, dirayet, kararlılığı bizler gösterdik. Eğitim öğretim meselesinde ‘böyle gelmiş böyle gider' kolaycılığına kapılmadık" şeklinde konuştu.

"Eğitimde kimi güç odaklarının hışmını üstümüze çekme pahasına köklü reformlar gerçekleştirdik" diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Özellikle tek tipçi, yasakçı, öğrencinin tekamülü yerine formatlanmasını esas alan eski eğitim öğretim mantalitesini bir dada geri gelmemek üzere rafa kaldırdık. Eğitim öğretim sistemimizi komplekslerinden kurtararak çok daha özgürlükçü, çok daha demokratik, çok daha sorgulayıcı bir yapıla kavuşturduk. Uzun yıllar ihmal edilen eğitim öğretim alt yapısının güçlendirilmesi noktasında ciddi çabalar harcadık. Ancak gerek altyapı gerek içerik konusunda hayata geçirdiğimiz politikalar, belli kesimler tarafından sürekli olarak engellenmek istedi. Fatih Projesi'nden seçmeli derslere, imam hatiplerin orta kısmının açılmasından 4+4+4 sistemine kadar attığımız her adım bir direnç ile karşılaştı.

Bu direnç asla milletimizden, öğrencilerimizde, öğretmenlerimizden gelmedi. Daha çok eğitim öğretim konusunu ideolojik çekişmelerinin aracı haline getiren çevrelerde geldi. Eğitim öğretimin millileşmesine, milletin kadim değerleri ile barışmasına karşı en güçlü tepkiyi, eğitim öğretimi tekellerinde gören bu kesimler gösterdi. Bugün de zaman zaman aynı çevrelerin çağ dışı tepkileri ile karşılaşıyoruz. Biz bunlara aldırmadan yolumuza devam kararlılığı ile yürüyoruz."

Oğuzcan Yazar



