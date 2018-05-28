Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ey George, ey Hans; bizi yıkamayacaksınız'

Manisa’nın Akhisar ilçesindeki Spor Toto Akhisar Stadyumu'nun açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ”Onlar teröristlere polis korumasında miting yaptırıyor, bizim arkadaşlarımızın her adımda önlerini kesiyorlar. Erdoğan için siz hangi afişi asarsanız asın, ne derseniz deyin benim milletimle gönül köprüm var. Bunu kaldıramazsınız ki, elinizden geleni ardınıza koymayın. Ey George, ey Hans; bizi yıkamayacaksınız. Bizim aramızı açamayacaksınız. Ben halkımı, halkım da beni Allah için seviyor. Sanıyorlar ki kapıları kapatarak sevdanın önüne geçecekler, teröristlerin önünü açarak muhabbeti boğacaklar. Riyayla, iki yüzlülükle, inkarla bu aşkı söndürürüz sanıyorlar” diye konuştu.

“Hiçbirine meydan bırakmadık, hepsine dersini verdik”

Türkiye’nin son yıllarda içeriden ve dışarıdan saldırılara maruz kaldığını kaydeden Erdoğan, şöyle devam etti:

“Bize imanımız, inancımız yeter, milletimizin sevgisi ve desteği yeter. Bizim meşrebimizde sadece Allah’ın dediği, milletin istediği olur. Tercihimizi güçlü meclisten, güçlü hükümetten, güçlü Türkiye’den yana kullanıyor muyuz? Manisa, geçmişte işgal acısı yaşamış bir şehir olarak özgürlüğün, bayrağın, ezanın, vatanın kıymetini çok iyi biliyor. Bugün Manisalı kardeşler için ‘vatan’, ‘millet' deyince akan sular durur. Türkiye’nin son yıllarda içeriden ve dışarıdan maruz kaldığı saldırıları görüyorsunuz değil mi? Adeta yeni bir kurtuluş savaşı veriyoruz. Dünyanın en eli kanlı terör örgütleri beslenip büyütülüp, silahlandırılıp, siyaseten desteklenip üzerimize salınıyor. PKK’sından FETÖ’süne kadar hiçbirine meydan bırakmadık, hepsine dersini verdik. Afrin’de 4 bin 481 terör örgütü mensubunu etkisiz hale getirdik. Kuzey Irak’ta 423 teröristi etkisiz hale getirdik. Yurt içinde Gabar’da, Cudi’de, Tendürek’te 415 teröristi etkisiz hale getirdik. Mehmet'im evel Allah çalışıyor, cansiperane gidiyor. Türkiye, değerleri ve geleceği söz konu olduğunda mücadeleye hazır olduğunu gösterdi. Baktılar sınırlarımız boyunca istediklerini yapamıyorlar, bu defa dışarıdan kuşatmaya kalktılar. Biz de teröristlerin inlerine girdik. Hepsini ezdik geçtik. Çünkü bizim Rabia’mızla sembolleştirdiğimiz bir davamız var.”

Erdoğan, 24 Haziran’da yapılacak genel ve cumhurbaşkanlığı seçimleri için alanı dolduran vatandaşlardan saha çalışmalarını yoğunlaştırmalarını istedi. Konuşmasının sonunda Erdoğan'a Akhisar Spor tarafından Ziraat Türkiye Kupası ve Akhisar Spor forması hediye edildi. Ardından AK Parti Manisa milletvekilleri adayları sahneye davet edilerek, stadın açılışı yapıldı.