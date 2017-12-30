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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'F-16 olup inlerine gireriz'

Sinop’ta halka seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Biz, 780 bin kilometre kareyle tek vatanız. Vatanımızı bölemeyecekler. Kim böyle bir yola tebessüm ederse orada F-16 oluruz, tank oluruz, tüfek oluruz, helikopter oluruz inlerine gireriz” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: F-16 olup inlerine gireriz

30 Aralık 2017 17:27

AK Parti 6. İl Kongresi'ne katılmak için Sinop’a gelen ve Uğur Mumcu Meydanı’nda halka seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörle ilgili önemli mesajlar verdi. Bugün tüm dünyanın Türkiye’ye baktığının altını çizen Erdoğan, “Mazlumlar Türkiye’ye bakıyor. Dolaştığım ülkelerde hep Türkiye deniyor. Bayraklarımızın o yollarda nasıl dalgalandığını gördünüz. Emperyalist güçler hiçbir zaman bu mazlumların yanında olmadı. Ama ecdadımız tam aksini yaptı ve onların yanında oldu. Biz de elimizden geleni yapacağız. Ne diyoruz? Dünya 5’ten büyüktür. Zira 196 ülkeyi bir ülkenin iki dudağı arasına bırakamayız. Eğer adalet ise 196 ülkede buradan hakkını alması lazım. Olması gereken de bu. Artık Rabia’mızı önce kendimiz yaşayacağız, ondan sonra da tüm dünyada yaşatacağız” diye konuştu.

“Tank olur, F-16 olur, tüfek olur inlerine gireriz”

80 milyon tek milleti asla bölemeyeceklerini ifade eden Erdoğan, "Bizi bölemeyecekler. Bayrağımıza eş bir bayrak daha olamaz. Biz, 780 bin kilometre kareyle tek vatanız. Vatanımızı bölemeyecekler. Kim böyle bir yola tebessüm ederse orada F-16 oluruz, tank oluruz, tüfek oluruz, helikopter oluruz inlerine gireriz. Artık terörü de teröristi de bu ülkede bitiriyoruz. Geçen hafta Hakkari ve Şırnak’taydım. Herkes ellerinde Türk Bayraklarıyla şu anki heyecanı yaşıyordu. Biz bu millete Ferhat olduk. Sizler ise Şirin. Bu nedenle dağları delerek bu yolları açtık. Biz sizlere aşığız” şeklinde konuştu.

Kenan Akyüz - Osman Aksu

Etiketler: F-16, recep tayyip erdoğan

 

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