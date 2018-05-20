Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'FETÖ varlığını sürdürmeye çalışıyor'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a temaslarda bulunmak üzere geldiği Bosna Hersek’te başkent Saraybosna’da bulunan Uluslararası Saraybosna Üniversitesi tarafından Fahri Doktora ünvanı verildi. Yapılan programda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa’daki FETÖ yapılanmasından bahsetti. FETÖ’nün toplumun her alanına yayılma gösterdiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “FETÖ toplumun her alanına kollarını dolamış bir ahtapot olarak varlığını sürdürmeye çalışıyor” dedi. Bu alanların başında eğitimin geldiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ’nün Bosna Hersek’teki eğitim kurumlarında, bazı batılı güçlerin himayesine sığınarak, çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.



FETÖ yapılanmasının ilerleyen zamanlarda Bosna Hersek’e de zarar verebileceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Şimdi hemen yanı başınızda okulları vardı, şimdi ne oldu İngiliz bayrağını çektiler. İşte bunlar bu kadar Türk” ifadelerini kullandı. Avrupa’daki FETÖ yapılanmasının Türklük ile bir alakası olmadığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Maarif vakfının açtığı kurumlar ile Avrupa’da Türkiye’yi temsil ettiğini ifade etti.