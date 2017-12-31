Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'FETÖ’cü alçaklara karşı ayakta dimdik durdunuz'

AK Parti Düzce 6. Olağan İl Kongresi’ne katılmak üzere Düzce’ye gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kongre sonrasında Düzce Valiliği, Düzce Belediyesi ve 15 Temmuz şehidi Ufuk Baysan’ın evini ziyaret etti. Belediye ziyareti öncesinde, belediye önünde toplanan halka hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Düzcelilerin kendisine coşkulu ve heyecanlı bir gün yaşattıklarını dile getirerek, “Gerçekten Düzce bize anlamlı bir gün yaşattı. Heyecan, coşkulu bir gün yaşattı. Bizde dedik ki; Düzce’deki her sivil bir neferdir. Siz kendinizi Çanakkale’deki büyüklerimiz nasıl ispatladıysa, Kurtuluş Savaşı’ndakiler nasıl ispatladıysa sizde kendinizi 15 Temmuz’da öyle ispatladınız. Bu meydanları öyle doldurdunuz, yılmadınız, usanmadınız o FETÖ’cü alçaklara karşı dimdik ayakta durdunuz. Şehidimizin kanı yerde kalmayacak. İnşallah bu mücadeleyi bu şekilde sürdürürken Rabia’mızı unutmayacağız. Kimse ırkçılık yapmayacak. Allah, ‘Yaratılmışların en şereflisi insandır’ diyor. Bizler de insan olmanın bahtiyarlığı içerisinde sevgili Peygamberimizin ümmeti olarak bu yolda yürümeye devam edeceğiz. Ümmet bilinci içerisinde bu yolda devam ederek ona toz kondurmayacağız” diye konuştu.

Düzce Belediyesi ziyareti sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz’da Ankara Gölbaşı Özel Harekat Merkezi’ne havadan yapılan bombalı saldırıda şehit olan Ufuk Baysan’ın Beyköy Mahallesi’nde bulunan evini ziyaret etti. Ziyaretin ardından vatandaşları selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonrasında Düzce’den ayrıldı.

Ali Osman Çatana

