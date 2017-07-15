Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ'cülere tek tip elbise giydirilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “FETÖ'cülerin bunlar iyi günleri. Başbakanla konuştum, bunları mahkemeye çıkartırken Guantanamo'da olduğu gibi tek tip elbiseyle çıkaralım” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “FETÖ'cülerin bunlar iyi günleri. Başbakanla konuştum, bunları mahkemeye çıkartırken Guantanamo'da olduğu gibi tek tip elbiseyle çıkaralım” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde düzenlenen etkinlikte konuşma yapıyor.
Başbakan Yıldırım Şehitler Köprüsü'nde yaptığı konuşmada, 'Bu toprakları hiçbir haine çiğnetmeyeceğiz' dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Sümeyye Bayraktar ve eşi Selçuk Bayraktar vatandaşlarla birlikte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne yürüdü. Selçuk Bayraktar, "15…