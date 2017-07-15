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Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ'cülere tek tip elbise giydirilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “FETÖ'cülerin bunlar iyi günleri. Başbakanla konuştum, bunları mahkemeye çıkartırken Guantanamo'da olduğu gibi tek tip elbiseyle çıkaralım” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖcülere tek tip elbise giydirilecek
Binlerce vatandaş 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde - Foto Galeri

15 Temmuz 2017 22:43
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “FETÖ'cülerin bunlar iyi günleri. Başbakanla konuştum, bunları mahkemeye çıkartırken Guantanamo'da olduğu gibi tek tip elbiseyle çıkaralım” dedi.
 


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