Cumhurbaşkanı Erdoğan Fransa'ya gitti...

Ziyaret öncesi Atatürk Havalimanı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Fransa Cumhurbaşkanı Sayın Macron'un daveti Fransa'ya yolculuğumuz var. Fransa ve ülkemiz arasındaki yakınlık beş asrı aşan köklü bir geçmişe sahip. Ülkelerimiz arasında ikili, bölgesel ve uluslararası birçok alanda işbirliği söz konusu.Fransa bölgesel ve küresel sınamalar karşısında görüşmelerimiz ve tutumlarımızın büyük ölçüde örtüştüğü bir ülke. Bölgemizde yaşanan gelişmeler ,karşı karşıya kaldığımız sınamalar ve krizlerde ülkelerimizin arasında yakın ve süreklilik taşıyan bir dayanışmayı elzem kılıyor.Cumhurbaşkanı Macron'la birçok konuda yakın temas halindeyiz. Kapsamlı ve güçlü bir ortaklık temelinde bu ziyareti çok önemsiyorum. Bu ziyarette de çok geniş başlıklarda görüşmelerimiz olacak. Bu ülkelerimiz arasındaki ikili ilişkilerden tutunuz bölgesel tüm konuları ele alacağımız bir ziyaret olacak. Türkiye ve Fransa arasındaki işbirliğinin bölgesel ve uluslararası barış bakımından da hayati önem arz ediyor. Ziyaretim sırasında ekonomi, ticaret, savunma sanayi, terörle mücadele gibi iki ülke için öncelik taşıyan alanlarda işbirliğini ele alacağız. Bunun yanında bölgemizde malum koalisyon güçleri var. Ve bunların içerisinde Fransa'da aktif rol oynuyor. Buradaki gelişmelerin ne durumda olduğunu görüşeceğiz. Filistin Kudüs ,Suriye ,Irak, Libya 'daki gelişmeler başta olmak üzere güncel ve ortak ilgi alanındaki konuları değerlendireceğiz. Avrupa kıtası ve AB'nin içinden geçmekte olduğu süreci, Türkiye -AB ilişkilerini , Kıbrıs'a ilişkin son gelişmeleri de ele alacağımızı düşünüyorum. 2016 olarak baktığımızda 13,5 milyar dolarlık aramızda bir ticaret hacmi var. Ama belirlediğimiz hedef 20 milyar avroydu. Şimdi bunu 13,5 milyar dolardan 20 milyar avroya taşımamız büyük önem arz ediyor. Bu kapsamda Fransa'nın iş ve yatırım çevrelerinin önde gelen temsilcileriyle de bugün toplantı yapacağım. Savunma sanayi ve enerjide dahil olmak üzere tüm alanlarda işbirliğimizi ilerletmeye hazırız. Fransa'da yedi yüz bin Türk kökenli insanımız yaşıyor. Bunların yarısı çifte vatandaş. Fransa'ya entegre olmuş bu vatandaşlarımızla görüşmelerimiz olacak"dedi.

Tuncer Cengiz