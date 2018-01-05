Cumhurbaşkanı Erdoğan Fransız basınına konuştu: '5 bin 600 yabancı savaşçı yakalanarak sınır dışı edildi'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa ziyareti öncesinde Fransız TF1 ve LCI kanallarına röportaj verdi. Erdoğan, verdiği röportajında düzenleyeceği Fransa ziyareti ve iki ülke arasındaki ilişkilere dair açıklamalarda bulundu.

2018 yılının ilk ziyaretini Fransa’ya yaptığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaretin önemini vurgulayarak gerek siyasi, gerek stratejik ve iktisadi adımlar atılacağını söyledi. Suriye stratejisi konusunda “Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile fikir birliği içinde olmayız” diyen Erdoğan, geçmişte Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile yaptığı görüşmelerde yaptığı demokrasi vurgusunu anımsatarak “Demokrasiye geçiş için destekledim fakat anlatamadım” dedi. Yabancı savaşçı konusuna da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 bin 600 yabancı savaşçının yakalanarak sınır dışı edildiğini ve 54 bin kişinin de Türkiye’ye girişinin yasaklandığını söyledi.

Bölgede terör örgütü DEAŞ ile mücadele konusunda PYD, PKK ve YPG’ye ABD desteğini eleştiren Erdoğan, bir terör örgütü ile mücadelenin başka bir terör örgütü ile işbirliği yaparak gerçekleştirilemeyeceğini ifade etti.

2015 yılında yaşanan sığınmacı krizinde gösterdiği sorumluluğun karşılığında AB’den beklentisi sorulan Cumhurbaşkanı Erdoğan “Avrupalıların sınırları ne kadar önemliyse bizim sınırlarımız da o derece önemli. Suriye ile 911 kilometre sınırımız var, kendi sınırlarımızı korumak için gereken adımları atmalıyız. Fırat Kalkanı operasyonunu da bu sebeple gerçekleştirdik" dedi.

Özlem Kaplan

