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Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 için Almanya’da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın gerçekleştirilecek G20 Zirvesi için Almanya’nın Hamburg kentine geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 için Almanyada

06 Temmuz 2017 21:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 için Almanya’da - Tıkla İzle

Almanya'nın en büyük liman şehri olan Hamburg'un 7-8 Temmuz tarihlerinde ev sahipliği yapacağı G20 Zirvesi yarın başlıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan G20 Zirvesi’ne katılmak için Hamburg’a geldi.
7-8 Temmuz’da gerçekleşecek zirvede ekonominin güçlendirilmesi, mülteciler ve zorunlu göç, Afrika ile ortaklık, sorumlulukların üstlenilmesi, yolsuzluk, kara para aklama, terörle mücadele gibi küresel konular ele alınacak. Dünyanın en büyük ekonomisine sahip 19 ülkesi ile AB’nin yer aldığı G20 Liderler Zirvesi kapsamında Hamburg’da güvenlik tedbirleri de üst seviyeye çıkarıldı. Zirvede 20 bin polis Hamburg sokaklarında görev yapıyor. Türkiye’yi ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan temsil edecek. Erdoğan, zirve kapsamında çeşitli ikili görüşmeler de gerçekleştirecek. 

Etiketler: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan


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