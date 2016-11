Yaşayan İnsan Hazineleri “Geleceğe Aktarılan Mirasın Temsilcileri" ödül töreni, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapıldı. Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra Başbakan Binali Yıldırım ve Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı da katıldı. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, törene katılan gençlere seslendi. İnsan hazinelerinin tespitinin yeteri kadar yapılamadığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu sanatçılarımızın her biri kendi alanlarında hayatlarını vakfederek elde ettikleri becerilerle, ortaya koydukları ürünlerle ülkemize ve dünyaya kazandırdıkları değerlerle her türlü taktiri hak ediyorlar. Yaşayan insan hazinelerimizin her birisi şairin ‘ya hayrandır sana ya düşman ya hiç yokmuş gibi unutulursun ya bir dakika bile çıkmazsın akıldan’ diyerek ifade ettiği gibi eserleri ve maharetleri ile aklımızdan çıkmayacak, gönlümüzde yaşayacak hakiki hazinelerimizdir. Türkiye yaşayan insan hazineleri bakımından çok verimli bir ülkedir. Ancak her konuda olduğu gibi bu hususta da elimizdeki hazinelerin tespitini ve değerlendirilmesini yeteri kadar yapamadığımızı düşünüyorum” dedi.

“İnsan doğup insan ölenleri saygı ile selamlıyorum”

Türkiye’nin UNESCO’nun Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi'ne 2006 yılında taraf olduğunu, bakanlığın 2008 yılında geleneksel kültür değerlerini korumanın yolunun bunların uygulayıcılarını korumaktan geçtiği düşüncesi ile Yaşayan İnsan Hazineleri Türkiye Milli Sistemini kurduğunu kaydeden Erdoğan, “2010 yılı Ocak ayında 7, Kasım ayında 9, 2012 yılında 4 yaşayan insan hazinemiz ödüllendirildi. Bugünde 9 kişi ve 1 gruba ödüllerini veriyoruz. Ödül verilen kişilere baktığımızda aşıklarımızdan müzik aletleri icracısı, karagöz, çini, ebru, hat, boyama, taş, sedef kakma ustalarına kadar geniş bir yelpazede isimler görüyoruz. İçlerinde Neşet Ertaş ve Şeref Taşlıova gibi ödül verildikten sonra kaybettiğimiz değerlerimiz de var. Rahmet Neşet Ertaş ‘insanlar kendini bilebileydi, dünyada haksızlık ve kavga olmazdı. İnsan doğan yine insan ölseydi belki de dünyada hayvan kalmazdı.’ İnsan doğup insan ölenleri saygı ile selamlıyorum, emekleri ile irfanları ile dünyayı daha güzel kılan tüm sanatçılarımıza şükranlarımı sunuyorum. Türkiye’nin her köyünde, kasabasında, ilçesinde, şehrinde yaşayan insan hazinesi sıfatını hak eden çok kıymetli insanlarımız var. Yurt gezilerinde zaman zaman bu sanatçılarımızla, ustalarımızla karşılaşıyor. Kendileri ile hasbihal ediyorum. Yaşları hayli ilerlemiş olan ustalarımızın maharetlerini yeni nesillere aktarma konusunda sıkıntıları olduğu anlaşılıyor. Gençlerimiz maalesef büyük emek ve sabır gerektiren bu işlere yeteri kadar ilgi göstermiyor. Üstadın dediği gibi ‘ustada kalırsa bu öksüz yapı, onu sürdürmeyen çırak utansın.’ Bugün pek çok alanda ocaklarını tüttürecek, el verecek gençler bulamayan ustalarımız kendi işlerinin son temsilcileri durumundadır. Bu tür değerlendirmelerin, bu tür ödüllendirmelerin gençlerimiz arasında Somut Olmayan Kültürel Miraslarımızın beşeri kaynağını sürdürecek bir ilgiyi körüklemesini temenni ediyorum” diye konuştu.

