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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Geniş bir yelpazede istişareler gerçekleştirildi'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Geniş bir yelpazede istişareler gerçekleştirildi'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Geniş bir yelpazede istişareler gerçekleştirildi'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birinci AK Parti İlçe Başkanları Toplantısında konuştu.

2019 mahalli idareler seçimlerine hazırlık mahiyetinde gerçekleştirilen bu toplantıların hayırlara vesile olmasını temenni eden Erdoğan'ın, “Sandık esaslı çalışmadan AK Parti'nin gelecek vizyonuna, belediyecilik anlayışımızdan sosyal medya kullanımına kadar geniş bir yelpazede istişareler gerçekleştirildi. Toplantımızda 2019 seçimleri öncesinde kendimizi ve teşkilatımızı bu önemli maratona hazırlamak için ihtiyacımız olan hususlara dair verimli fikir teatileri olduğuna inanıyorum. Bu toplantı vesilesiyle önümüzdeki sürecin hassasiyetinin ve bu süreçte ilçe teşkilatlarına düşen sorumlulukların en doğru şekilde anlaşıldığını düşünüyorum. Kısa zamanda 2. toplantımızı da icra edeceğiz.

Bu hafta sonu Kızılcahamam'da partimizin en önemli geleneklerinden biri olan istişare ve değerlendirme toplantımızın 27'ncisini düzenliyoruz. Şimdiye kadar genel merkezimizin farklı birimleri, hem 24 Haziran seçim sonuçlarını değerlendirdikleri hem de 2019 mahalli idareler seçimlerine hazırlık mahiyeti taşıyan toplantılarını yaptılar” ifadelerinin ardından toplantı basına kapatıldı. 

İlker Turak - Derya Yetim
 

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