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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gine Cumhurbaşkanı Conde ile görüştü!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gine Cumhurbaşkanı Conde ile görüştü!

07 Temmuz 2017 20:02

G20 Liderler Zirvesi için Almanya’nın Hamburg kentinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde ile bir araya geldi. Erdoğan ve Gine lideri birbirlerine sarılarak selamlaştı ardından el sıkışarak poz verdi. 

Etiketler: cumhurbaşkanı erdoğan, Gine Cumhurbaşkanı Conde


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