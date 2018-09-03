Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Göçebe Oyunları’nı 2020’de ülkemizde düzenleyeceğiz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden Kırgızistan’a gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin açıklamalarda bulundu. Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ceenbekov’la gündemdeki konuları değerlendirdiklerini aktaran Erdoğan, “Ortak geçmişimizden güç alan ilişkilerimizin daha da gelişmesine vesile olacağına inandığım Kırgızistan ziyaretimizde değerli mevkidaşım Sayın Ceenbekov’la gündemimizdeki tüm konuları değerlendirdik. Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 4. toplantısını gerçekleştirdik. İş forumunda yatırımları teşvik edecek her türlü kolaylığı sağlamaya hazır olduğumuzu ifade ettik. FETÖ ile mücadelede atılabilecek müşterek adımları değerlendirdik. Siyasi, ticari, kültürel ilişkilerimizi geliştirme konusunda ortak kararlılığa sahip olduğumuzu gördük” ifadelerini kullandı.

İki ülkenin kültürel bağlarını daha da güçlendirecek bir adım atarak Bişkek Cumhuriyet Merkez İmam Serahsi Camii’nin açılışını gerçekleştirdiklerini ifade eden Erdoğan, şu açıklamada bulundu:

“3. Göçebe Oyunları'nın açılışına katıldık. Kırgızistan’ın dünya kültür mirasına kazandırdığı bu oyunları 2020 yılında inşallah ülkemizde düzenleyeceğiz. Çolpan-Ata’da gerçekleştirilen Türk Konseyi 6. Devlet Başkanları Zirvesi’nde diğer üye ülke devlet başkanları ile birlikte başta kendi para birimlerimizle ticaret önerimiz olmak üzere bölgesel ve küresel konuları değerlendirdik. Kırgızistan ziyaretimizin ikili ve bölgesel ilişkilerimizde hayırlı sonuçlar doğuracağına inanıyorum. Samimi misafirperverlikleriyle bizlere ev sahipliği yapan Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sayın Ceenbekov'a ve kardeş Kırgız halkına şükranlarımı sunuyorum.”

Caner Ünver



