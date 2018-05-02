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Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Kore’de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore’nin başkenti Seul’de resmi törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Korede

02 Mayıs 2018 09:07

Özbekistan temaslarını tamamlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaretleri kapsamında Güney Kore’nin başkenti Seul’e geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in tarafından resmi törenle karşılandı. Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki karşılama töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a eşi Emine Erdoğan eşlik etti. Törende, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci de hazır bulundu.  

 

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