Cumhurbaşkanı Erdoğan: Harekat her an başlayabilir

Ankara’nın Sincan ilçesinde kurulan Kazan Soda Elektrik fabrikasının açılışında konuşan Erdoğan, Türkiye’yi asla kendi kabuğuna çekilmeyeceğini belirterek, "Ne yaparlarsa yapsınlar bizi engelleyemeyecekler. Biz Türkiye’yiz sıradan bir çadır devleti değiliz" açıklamasında bulundu.

"PYD’ymiş, YPG’ymiş, DEAŞ’mış, topunuz gelin; ne olursanız olun tepenize ineceğiz. Bunun başka çaresi yok" diye devam eden Cumhurbaşkanı, "Şu anda zaten obüslerle vuruyoruz. Vurmaya da devam edeceğiz. Kabuğumuza çekilip de sizin vurmanızı mı bekleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

"BİZE DÜŞEN BU TERÖR ORDUSUNU DAHA DOĞMADAN BOĞMAKTIR"

Suriye’de teröristlerden ordu kurmak istediğini açıklayan ABD’ye de sert tepki gösteren Erdoğan, "Bize düşen bu terör ordusunu daha doğmadan boğmaktır. Orada 30 bin kişilik bir terör örgütü kurmuş. 30 bin kişilik kurduğun ordu orada seni tam anlamıyla temsil edemeyecek ve stratejik ortağının karşısında da rezil olacaksın" dedi.

"HAREKAT HER AN BAŞLAYABİLİR"

Türkiye’nin müttefiki olduğunu söyleyen ülkelere seslenen Cumhurbaşkanı, "Bizim tüm müttefiklerimize söylediğimiz şudur: Teröristlerle aramızda durmayın, katil sürüleri ile aramıza girmeyin. Ortaya çıkabilecek, istenmeyen hadiselerden biz sorumlu olmayız. Terör örgütünün üstlerindeki bayraklarınızı siz kendiniz indirin ki, biz size teslim etmek zorunda kalmayalım. Teröristlerle birlikte olanları toprağa gömmek mecburiyetinde olmayalım. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz en kısa sürede Afrin ve Mümbiç meselesini halledecektir. Hazırlıklarımız tamamlanmıştır. Harekat her an başlayabilir. Ardından da sıra diğer bölgelere gelecektir. Sınırlarımız boyunca değil 30 bin, tek bir terörist dahi bırakmayana kadar bu operasyonlar sürecektir" ifadelerini kullandı.