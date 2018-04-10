Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Hatay’a gidiyormuş, günaydın'

TBMM’de partisinin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sanatçılar ve sporcularla birlikte Hatay’da sınır karakoluna yapılan ziyarete yönelik Kemal Kılıçdaroğlu’nun eleştirilerine cevap verdi.

"Onlarla zaten kol kola girdin, yürüdün, şimdi de gözyaşı dökmeyi ihmal etme"

2 haftalık çalışmalarla ilgili parti grubuna bilgi veren Erdoğan, Hatay’da sanatçı ve sporcularla sınır karakoluna yapılan ziyaretten bahsetti, yapılan eleştirilere cevap verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu durum birilerini rahatsız etmiş olmalı ki, oraya giden sanatçılarımıza olmadık ifadelerle hakaret ettiler. Gerek biz, gerekse sanatçılarımız hak ettikleri cevabı kendilerine verdik. Buna rağmen hala nasıl olur da bir ülkenin sanatçısı, askerine desteğe giden sanatçıya kem söz söyleyebiliyor, inanın aklımız almıyor. Şahsıma olan hakaretler yine tavan yaptı. Bütün bunlar karşısında zaman zaman ‘bunlara gereken cevabı siz vermeyin, biz verelim’ diyen arkadaşlarımız var. Tamam da, sözün şiddeti önem arz ediyor. Bunlarla ilgili olarak şunu unutmayın ki, bulunduğumuz makam bu hakaretleri kabul eden makam değildir. Akıllarının alacağı şekilde gerektiğinde cevabı vermesi gereken makamdır. Şimdi duydum ki, Hatay’a gidiyormuş, hayırdır ya, günaydın, ne oldu? O zaman yapman gereken bir şey var, postalın eksikse sana postal da gönderelim. Olur ya parka falan eksikse onu da gönderelim. Şunu bir defa bilmen lazım, bu ülkede biz askerimizle doğduk, askerimizle yürüyoruz. Mehmetçiğimizle doğduk, Mehmetçiğimizle yürüyoruz. ‘Afrin’de ne işiniz var, Afrin’in merkezine sakın girmeyin’ diyen kimdi, siz değil miydiniz? Biz size rağmen Fırat kalkanı Harekatı’nı yaptık, biz Bay Kemal’e rağmen Zeytin Dalı Operasyonunu yaptık ve bu sabah itibariyle etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4 bin 70’dir.Herhalde gözyaşı dökmeyi de unutmazsın. Onlarla zaten kol kola girdin, yürüdün, şimdi de gözyaşı dökmeyi ihmal etme. Bitmedi, bunların dışında Kuzey Irak’ta etkisiz hale getirilen terörist sayısı 337. Bu da bitmedi, yurt içinde etkisiz hale getirilenlerin sayısı 165. Bu mücadele sonuna kadar kararlılıkla devam edecek. Tek terörist bu ülkede kalmayıncaya kadar bu mücadelemizi devam ettireceğiz. Aksi taktirde şehitlerimize bunun hesabını veremeyiz. Biz bu noktada özellikle şehitlerimizi yalnız koyamayız. Onların ailelerini yalnız koyamayız. Biz şehitlerimizle beraberiz. Çünkü biz bir şeye inandık, ‘biz Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiz, onlar diridirler.’ Ama şuanda Bay Kemal ve onunla beraber işbirliği yapan koalisyon ortaklarının böyle bir derdi yok, onların bu noktada hassasiyeti yok, çünkü onların derdi bu ülkeyi bölmektir, parçalamaktır. Bay Kemal sen Hakkari’de miting yaptığın zaman bir tane Türk bayrağı var mıydı onu söyle? Bu malum partinin desteği ile gittin miting yaptın. Yapamazsın, sende o irade yok, sende o güç yok, sende o güç olsaydı biz seni oradan tanırdık, bilirdik. Biz 15 Temmuz hareketinden sonra kendisine Yenikapı mitingi için davet gönderdiğimde bize önce ‘hayır’ dedi. Baskılar aldı, baskılar sonucunda son akşam geleceğine dair haber verildi. Bunları bilmemiz lazım. Bunları milletime anlatayım ki, bu adamın ne olduğunu herkes anlasın, cibilliyetini anlasın. Karakter başka bir meseledir, bu davada özellikle devletine darbe yapacak, bu darbeye karşı tavır alma ayrı bir meseledir, onun öyle bir meselesi yok. Adalet yürüyüşünde yanında kimler var, terör örgütü ile iç içe olanlarla kol kola, omuz omuza yürüyüş yapıyor. İşte bunun hesabını sorma zamanı geliyor" diye konuştu.

Doğu Guta katliamı

Doğu Guta ve Duma’da yapılan katliamlara değinen Erdoğan, "Doğu Guta ve Duma, bu katliamı yapanları lanetliyorum. Kimden gelirse gelsin bu katliamı yapanlar bunun hesabını, bunun bedelini kesinlikle ağır ödeyeceklerdir. Bununla ilgili görüşmelerimizi, çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Dün Sayın Putin ile bir görüşmem oldu. Görüşmelerimiz devam edecek" şeklinde konuştu.

Polis Haftası

10 Nisan Polis Haftası'nı kutlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Polis Teşkilatımızın bunca yıldır verdiği şehitler, Allah’tan şehitlerimize rahmet diliyorum, geride kalan ailelerine sabırlar temenni ediyorum. Polis teşkilatımızın içinde görev alan tüm kardeşlerime başarılar Allah’tan niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı.

Derya Yetim - İlker Turak