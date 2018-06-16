Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Hayvan haklarıyla ilgili yeni yaptırımları içeren tasarıyı yeni dönemde yürürlüğe koyacağız'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından, Sakarya’da ayakları kesilen köpeğin ölümüyle ilgili, yaptığı açıklamada, “Hayvanları korumak sadece görev değil inancımızın, insanlığımızın da gereğidir. Hayvanlar bir mal değil candır, bizlere Hüda’nın bir emanetidir. Sakarya’da meydana gelen ve hepimizi hüzne boğan hadisenin aydınlatılması için talimat verdim.

2004 yılında hayvanları korumaya yönelik ilk müstakil kanun olan 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nu çıkardık. Hayvan haklarıyla ilgili yeni yaptırımları içeren Hükümet Tasarısını da yeni dönemde öncelikli olarak yürürlüğe koyacağız. Bütün vatandaşlarımızı hayvanları koruma konusunda duyarlı olmaya davet ediyorum” dedi.