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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hedef 1 Milyon Üye" standını ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yenikapı Etkinlik Alanı'nda düzenlenen İstanbul Gençlik Festivalinin açılış töreninin ardından, "Hedef 1 Milyon Üye" standına bir ziyaret gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, &quot;Hedef 1 Milyon Üye&quot; standını ziyaret etti

04 Mayıs 2017 23:50

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ziyareti sırasında; Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Dünya Etnospor Konfederasyon Başkanı Bilal Erdoğan, Başkan Aziz Yıldırım, Başkanvekili Mithat Yenigün, Asbaşkanlardan Önder Fırat, futbolcular Volkan Demirel, Moussa Sow, İdari Menajer Hasan Çetinkaya, Fatih Şube Başkanı Yahya Uğur ve eski yönetici Ahmet Ketenci hazır bulundu.

İstanbul Gençlik Festivalinin açılışı sırasında Başkan Aziz Yıldırım ve futbolcular Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a isminin yazılı olduğu bir Fenerbahçe forması hediye ettiler. Ardından Hedef 1 Milyon Üye standını gezen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; Başkan Aziz Yıldırım ve futbolcularla bir sohbet gerçekleştirdi. Daha sonra Senegalli oyuncu Moussa Sow, Dünya Etnospor Konfederasyon Başkanı Bilal Erdoğan’a da isminin yazılı olduğu Fenerbahçe forması takdim etti.

Öte yandan festival açılışının öncesinde Volkan Demirel ile Senegalli oyunucu Moussa Sow, Hedef 1 Milyon Üye standındaki taraftarların Fenerbahçe bayraklarını imzaladılar. 

Etiketler: cumhurbaşkanı erdoğan, fenerbahçe, hedef 1 milyon üye


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