Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Her şehirde bu kadar potansiyel yok'

Seçim çalışmalarının startını vermek için İzmir’e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım, İzmir Ticaret Odasını (İZTO) ziyaret etti. Özel gündemli meclis toplantısında İzmirli iş adamlarına seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim çalışmaları kapsamında ilk mitingi yaptıkları İzmir’de yeni seçilen İZTO Başkanı Mahmut Özgeneri de tebrik etmek istediklerini belirtti. İZTO’yu ziyaret eden üçüncü cumhurbaşkanı olmasının kendisine guru verdiğini belirten Erdoğan, “Gerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk, gerek Turgut Özal ve şahsımın burada olması bu kurumlara verdiğimiz önemin göstergesidir. Biz Türkiye için çalışan, yatırım yapan, istihdam sağlayan, ihracat yapan herkesin yanındayız ve yanında olmayı sürdüreceğiz. Böylesine bir gücün Türkiye ekonomisine çok daha fazla katkı sunmasını istiyoruz. İzmir ticaret hayatının serencamı Türkiye ticaret hayatının göstergesi gibidir. Yunan askerlerinin çekilirken İzmir’i yakmaları bu güzel şehrin birikimine vurulmuş en büyük darbedir. Bakmayın Türklerin adının çıktığına. Bu coğrafyaya en büyük darbeleri kendilerine ‘medeni’ diyenler vurmuştur” dedi.

Cumhuriyet döneminin en önemli girişimlerinden olan İktisat Kongresi’nin İzmir’de toplanmasının tesadüfi olmadığına vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İzmir, ekonomik özgürlüğün de sembolü olarak görülmüştür. İzmir, çok değerli ilerlemeler kaydetmiştir. Buna rağmen kendisinden beklenen büyük atılımı gerçekleştirememiş olmasını üzülerek ifade ediyorum. Yapılanlar, İzmir’in potansiyelinin yanında yetersiz. 2023 hedeflerimiz için daha çok çalışacağımız bir döneme giriyoruz. Yaşanan ekonomik krizlerin sonuçlarının en çok hissedildiği yerlerin biri de İzmir’dir. Güven ve istikrarın üzerinde durmamız lazım. İzmir’in rahmetli Adnan Menderes’e verdiği destekle demokrasiye gösterdiği inancın da göstergesidir” diye konuştu.

“İzmir, Binali Beye talip olmayınca…”

İzmir’in her alanda gelişmesi için gereken altyapı adımlarını attıklarını da açıklayan Erdoğan, “Normal şartlarda belediyelerin yapması gereken yatırımları bakanlıklarımız eliyle yaparak İzmir’e destek olduk. En üretken bakanımızı Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak İzmir’e gönderdik. İzmir kendine talip olmayınca biz de Binali Beyi başbakan olarak görmek istedik. Verdiğimiz tüm desteğe rağmen İzmir hala patinaj yapıyorsa hepimizin düşünmesi gerekir” şeklinde konuştu.

“Her şehirde bu kadar potansiyel yok”

Dünyanın en büyük organizasyonlarından biri olan EXPO’yu İzmir’e kazandırmak için çok çalıştıklarını da anlatan Erdoğan, “Ama olmadı. İzmir’in tüm kurum ve kuruluşlarının ‘aynı performansı ortaya koyduk mu’ diye düşünmesi gerekir. Rabbimiz, ‘İnsan için ancak çalıştığının karşılığı vardır’ buyuruyor. Çok ve birlikte çalışacağız. Aksi takdirde herkesi farklı bir yere çekersek çok enerji harcarız ama bu arabayı yerinden kıpırdatamayız. Burada İzmir’e diyoruz ki ‘gelin bu düzeni değiştirelim, farklılıkları çekişme değil zenginlik unsuru haline getirelim’. İzmir’i aritmetik değil geometrik büyütmeye götürelim. İzmir’i şaha kaldıralım. İzmir’in bu önemini İzmir’in bazı kesimleri hala anlayamadı. Türkiye’yi iki kat büyüteceksek İzmir’i daha fazla büyütmemiz şarttır. Her şehirde bu kadar yüksek potansiyele sahip değiliz” dedi.

24 Haziran’da yapılacak seçimlerin önemli ve kritik olduğuna vurgu yapan Erdoğan, “Türkiye bu seçimlerle cumhuriyetin kuruluşundan sonra en önemli değişimi gerçekleştirecek ve yeni yönetim sistemine geçecek. Cumhurbaşkanı bütçe dışında meclis çalışmalarında hiçbir yetkiye sahip olmayacak. Gerçek anlamda güçlerin birbirinden ayrıldığı döneme giriyoruz. Hem seçimimiz, hem yeni yönetim sistemimiz hayırlı olsun. Her geçen gün artan terör olaylarının ortaya çıkış sebebini daha iyi anlayabiliyoruz. Özal’ın ortaya koyduğu çağ atlatma çabalarının nasıl ve kimler tarafında kesildiğini bugün daha iyi anlıyoruz. AK Parti böyle bir siyasi, ekonomik mirası devralmıştır. 15 yıllık iktidarımızda nelerle mücadele etmek zorunda kaldığımızı çok iyi biliyorsunuz. 2007 yılında başlayan bu süreç 24 Haziran’da Türkiye’yi bambaşka bir yönetim sistemine geçirmemizle sonuçlanacak. Eski sistemin arızalarının, çarpıklıklarının farkında olan kim varsa hepsinin ruhunu şad ettiğimize inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Başbakan Yıldırım’dan imar barışı müjdesi

İzmir’in ilklerin şehri olduğunu aktaran Başbakan Binali Yıldırım ise, “İlk kurşunun atıldığı, istiklal mücadelesinin başlatıldığı ve İstiklal Harbinin zaferle sonuçlandığı şehir İzmir. Çok partili hayatın denemesinin yapıldığı, demokrasiye inan ve siyasi hayatımıza iz bırakan şehir, Adnan Menderes’in siyasetle buluştuğu şehir. İzmir iktidarımızda birçok yeni hizmetle buluştu. Biz iktidara geldiğimizde çevre yolu yoktu. İzmir’in şimdi 53 kilometrelik çevre yolu var. O da yetmiyor. Şuan İzmir’in bir numaralı sorunu trafik. İzmir’in tüm sorunlarını çözdüğümüz gibi yeni dönemde de çözeceğiz. 24 Haziran yeni bir dönem. Türkiye yönetim şeklinde değişikliğe gitti. Doğrudan sandıkta vatandaşlarımızın ülkeyi kimin yöneteceğine karar vereceği bir seçim yapacağız” dedi.

Yapacakları yeni düzenlemenin müjdesini de veren Yıldırım, “İzmir’in konutlarının yüzde 62’sini ilgilendiren bir düzenleme yapıyoruz. Mülkiyetle, imarla ilgili bir sorun var. Binası var, elektriği yok, ruhsatı yok, mülkiyeti kendisine ait değil. Tüm bunları ortadan kaldıracak ve bu yılların biriktirdiği sorunu çözecek düzenlemeyi önümüzdeki 10 gün içinde çıkarıyoruz. Bununa adı imar barışıdır. Vatandaşımızla barışıyoruz ve şehirlerin daha güzel inşa edilmesi için düzenlemeyi yapıyoruz. Bu imar affı değil imar barışıdır. Son başbakan olsak da İzmir’e olan sevgimiz, hizmetimiz son olamayacak. Bundan sonra da devam edecek” şeklinde konuştu.

İZTO’ya üçüncü ziyaret

İzmir’in en büyük ekonomik hikayelerini yazan şehirlerden biri olduğunu kaydeden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise, “İzmirli bir Başbakanımızın olmasının bunda büyük payı var. Binali Yıldırım’ın icracı yapısıyla İzmir atağa kalktı. Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla dev yatırımlara başlandı” diye konuştu.

İzmir’in Türk ekonomisinin önemli merkezlerinden olduğunu kaydeden İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün İktisat Kongresini İzmir’de yapmasının da tesadüf olmadığını söyledi. İzmir Ticaret Odasını daha önce iki Cumhurbaşkanının ziyaret ettiğini hatırlatan Özgener, “Odamızı ziyaret eden iki Cumhurbaşkanımız da tarihte çığır açan insanlardı. İlki Gazi Mustafa Kemal Atatürk, diğeri de Turgut Özal’dı. Üçüncü Cumhurbaşkanı konuğumuz siz oldunuz, onur verdiniz” dedi.

Özgener, İnciraltında yapılması planlanan Körfez Geçişi Projesinin de bir an evvel hayata geçmesini temenni ettiklerini kaydetti.

Ali Gözeten - Sinan Yeniçeri

