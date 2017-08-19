Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Hey gidi Kılıçdaroğlu aynaya bak aynaya'

Denizli’de AK Parti Denizli Genişletilmiş İl Danışma Meclis Toplantısına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 aydan sonra tekrar Denizli’ye geldiğini ifade ederek, “Denizli Osmanlı döneminde sancak ve vilayet, cumhuriyet döneminde de il olmuştur, ama Denizli’yi bugün gıpta ile bakılan konuma ulaştıran Demokrat Parti döneminde yaptığı atılımlardır. Şehri ziyaret eden Gazi Mustafa Kemal’in bile büyükçe bir köy olarak tarif ettiği Denizli’den bugünkü büyükşehir Denizli’ye nasıl gelindiğinin hikayesi esasen Türkiye’nin hikayesidir. Denizli cumhuriyetle siyasi bağımsızlığını kazanan ve merhum Menderesle iktisadi bağımsızlığı için mücadele başlatan örnek şehirlerinden bir tanesidir. Ak Parti döneminde de ülkemizde alt yapıda, yatırımlarda, ihracatta, eğitimde, sağlıkta, ulaştırmada, ticarette, sanayide kat ettiği mesafeyi en iyi ölçebileceğimiz yer Denizli’dir” dedi.

“Denizli’de 19 bin km bölünmüş yol ve oto yol yaptık”

Yeni iktidar oldukları dönemde Aydın’a geldiğinde Aydın-Denizli yolunun 125 kilometrelik sıkıntısı olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Burada üretilenler yurt dışına gönderilemiyor. Çünkü tek gidiş bütün sıkıntı orada. O zaman bir söz vermiştim. Dedim ki bölünmüş yolu yapacağız ve süratle kısa zamanda da Aydın-Denizli bölünmüş yolu 125 km’yi yaptım. Bugün Aydın-Denizli bölünmüş yolu o günün eseri. Çünkü biz ne aldatan, ne de aldanan olacağız demiştim. Bununla ulaşımda öyle adımlar attık ki hatırlayın 15 yılda 79 yılda 6 bin 100 km, Türkiye de bölünmüş yol yapanlar, biz geldik işte süre içerisinde 19 bin km bölünmüş yol ve oto yol yaptık. Aramızdaki fark bu. 15 yılda 2 bin 800 üzerinde derslik yaptığımız Denizli’de, 20 sağlık tesisi yapmakla kalmadık. İhale aşamasında olan bin yataklı şehir hastanesini kazandırıyoruz. TOKİ kanalıyla çoğu hak sahiplerine teslim edilmiş olan 8 bin 244 konut var” diye konuştu.

“Hey gidi Kılıçdaroğlu aynaya bak aynaya”

Denizli’de bölünmüş yol uzunluğunu göreve geldiklerinde 65 km olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Biz ne yaptık 357 km ilave ile 422 km çıkardık. Biz buyuz. Halen yatırım tutarı 1,2 milyar TL olan Denizli’de 11 ayrı yol çakışmaları devam ediyor. Denizli’nin su ihtiyacını 2050 yılına kadar karşılayacak şekilde 14 baraj inşa ettik. Ege Gelişim Projesi kapsamında Denizli’nin içerisinde olduğu bu bölgemize 28 milyarlık yatırım yapıyoruz. Laf değil iş üretiyoruz iş. Öyle kalk sözde adalet yürüyüşü yap. Ondan sonra İzmir’de işçiler yandım yandım diyorlar. Adaleti önce İzmir’e getir. Şişli İstanbul’da çöplük. Temizlik işçileri Şişli de yürüyüş yapıyorlar. Adalet diyorlar adalet. Hey gidi Kılıçdaroğlu aynaya bak aynaya, ama bunlar buraları görmüyor ki. Ben İstanbul’a belediye başkanı oldum. O zaman çöp dağlarıyla doluydu. Geldim İstanbul pırıl pırıl oldu. Bizim mayamızda bu var ama bunlarda böyle bir şey yok.”

“Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri biz buna bakacağız”

AK Parti döneminde Denizli’ye gelen hizmetleri saysalar nefesin yetmeyeceğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Biliyorsunuz ‘eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri’ biz buna bakacağız. AK Parti teşkilatlarında görev yapan arkadaşlarımızın bu hizmetleri her fırsatta vatandaşlarımıza hatırlatması şart. Yoksa biz kendimiz konuşur kendimiz dinleriz. Her yere ulaşacağız. Zannediyorsunuz herkes bunları biliyor. Bilmiyorlar anlatacağız. Hayır kendimizi aldatmayalım. Benim vatandaşım vefalıdır. Bilseler aldığımız oylar çok daha yüksek olur. Ya ciddi mi, bunlar da yapıldı mı? Bilmiyor. O yüzden anlatacağız. Nereden geldiğimizi bileceğiz ki gideceğimiz yönü şaşırmayalım. Daha Denizli ve ülkemize yapacağımız çok hizmetler var” diye konuştu.

“Geçtiğimiz 4 yılda maruz kaldığımız saldırılar ve bunlara karşı milletimizle verdiğimiz mücadele geleceğimize damgasını vuracaktır”

Bin yıllık yaşanılan bu topraklarda her günlerinin mücadeleyle geçtiğini ifade eden Erdoğan, bazı dönemlerde yaşanılanların sonraki asrı biçimlendirdiğini dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Son 15 yıldaki AK Parti döneminin de böyle bir öneme sahip olduğuna inanıyorum. Bil hassa geçtiğimiz 4 yılda maruz kaldığımız saldırılar ve bunlara karşı milletimizle verdiğimiz mücadele geleceğimize damgasını vuracaktır. Türkiye bir yol ayrımındadır. Bir tarafta 1990’ların yeniden tek parti CHP’sinin zayıf ülke olma tehlikesi var. Diğer tarafta da Demokrat Partiyle başlayan ve günümüzde AK Parti ile devam eden güçlü, büyük, üretken Türkiye’yi inşa etme fırsatı var. Birileri bizi ısrarla geçmişiyle bağı kesmiş, geleceğe dair hedefi ve ümidi olmayan esi Türkiye’ye yöneltmeye çalışıyor. Biz milletimizle beraber ne diyoruz. Tek millet, tek bayrak, tek vatan tek devlet. Peki tek millette ne var. Türk’ü, Kürt’ü, Çerkez’i, Gürcü’sü, Arnavut’u 80 milyonu var. 80 milyon tek millet diyoruz. İki tek bayrak, şu bayrağımızın güzelliğine bak ya. Bayrağımızın rengi şehidimizin kanından geliyor. Hilal bağımsızlığımızın ifadesi. Yıldız şehidimizin ta kendisi. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer üstünde ölen varsa vatandır” dedi.

Adem Akalan - Medeni Topaloğlu - İsa Akar

